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Avrupa Öyle bir şey yaptı ki... İngiltere'deki o Türk'e kahramanlık ödülü
Avrupa

Öyle bir şey yaptı ki... İngiltere'deki o Türk'e kahramanlık ödülü

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Öyle bir şey yaptı ki... İngiltere'deki o Türk'e kahramanlık ödülü

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wimbledon semtinde, geçtiğimiz mayıs ayında bir çocuğun hayatını kurtarmak için hızla gelen motosikletin önüne atlayan Türk restoran müdürü Onur İnci, Merton Belediyesi tarafından “Merton Heroes Award” (Merton Kahramanları Ödülü) ile onurlandırıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wimbledon semtinde, geçtiğimiz mayıs ayında bir çocuğun hayatını kurtarmak için hızla gelen motosikletin önüne atlayan Türk restoran müdürü Onur İnci, Merton Belediyesi tarafından “Merton Heroes Award” (Merton Kahramanları Ödülü) ile onurlandırıldı.

Olay, 25 Mayıs’ta Wimbledon’da meydana geldi. Bir restoranın önünde bulunan küçük kız çocuğu, yolun karşısındaki babasına doğru koştuğu sırada hızla yaklaşan motosikletin önüne çıktı. İnci, çocuğu korumak için motosikletin önüne atılarak olası bir kazanın önüne geçti.

Tehlikeyi fark eden restoran müdürü Onur İnci, hiç düşünmeden çocuğun üzerine doğru atılarak onu motosikletin çarpmasından son anda kurtardı. Küçük kız kazadan yara almadan kurtulurken, motosiklet İnci'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan İnci, hastanede günlerce tedavi gördü. Sol omzunda meydana gelen kırıklar nedeniyle kalıcı hasar oluştu. Motosiklet sürücüsü de kazada yaralanırken, her iki yaralının da durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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