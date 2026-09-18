Sadece 335 nüfuslu köy, Türkiye’nin üretim üssü oldu: 81 ilden vızır vızır geliyor, tonlarcası Japonya’ya gidiyor

İşin üretim ve istihdam boyutuna değinen Bahçeli köyü muhtarı Kadir Korkmaz ise, “Güneşte gün kurusu olarak kurutuyoruz. Aşağı yukarı 4-5 günde kuruma oluyor, paketleyip tüccarlarımıza veriyoruz. Daha çok Tokat, Afyonkarahisar, Isparta'dan tedarik ediyoruz. Şu an köyümüze 1500 ton üzerinde yaş olaraktan geliyor, kurutulmuş eriğimiz ise 500 ton oluyor. Köy dışından 250-300 kişi işçi olarak bundan faydalanıyor. Yıllık ekonomiye yaklaşık 500 milyon lira katkımız var. Projelerle bu işi büyüteceğiz” diye konuştu.