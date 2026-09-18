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Sadece 335 nüfuslu köy, Türkiye’nin üretim üssü oldu: 81 ilden vızır vızır geliyor, tonlarcası Japonya’ya gidiyor

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Sadece 335 nüfuslu köy, Türkiye’nin üretim üssü oldu: 81 ilden vızır vızır geliyor, tonlarcası Japonya’ya gidiyor

Nevşehir’in sadece 335 nüfuslu Bahçeli köyü, Türkiye’nin dört bir yanından getirilen taze erikleri geleneksel yöntemlerle kurutarak yılda 500 tonluk devasa bir ihracat üssüne dönüştü. Tamamen doğal yollarla hazırlanan bu eşsiz lezzetler Azerbaycan'dan Japonya'ya kadar alıcı bulurken, bölge ekonomisine yılda yarım milyar lira katkı sağlıyor. Kapadokya Yöresi Kadın Kooperatifleri Birliği'nin öncülüğünde yürütülen 15,5 milyon liralık yeni tesis projeleriyle birlikte, bu olağanüstü üretim zincirinin daha da büyütülmesi hedefleniyor.

#1
Foto - Sadece 335 nüfuslu köy, Türkiye’nin üretim üssü oldu: 81 ilden vızır vızır geliyor, tonlarcası Japonya’ya gidiyor

Nevşehir’in 335 nüfuslu Bahçeli köyü, Türkiye’nin dört bir yanından getirilen tonlarca eriği kurutarak dev bir ihracat üssüne dönüştü. Evlerin damlarında doğal yöntemlerle hazırlanan 500 ton kuru erik; Japonya’dan Azerbaycan’a kadar ihraç edilerek ülke ekonomisine tam 500 milyon lira katkı sağlıyor.

#2
Foto - Sadece 335 nüfuslu köy, Türkiye’nin üretim üssü oldu: 81 ilden vızır vızır geliyor, tonlarcası Japonya’ya gidiyor

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyü, Türkiye sınırlarını aşan sıra dışı bir başarı hikayesine imza atıyor. Sadece 335 kişinin yaşadığı bu küçük köy, ülkenin dört bir yanından getirilen yaş erikleri geleneksel yöntemlerle kurutarak dev bir ekonomi yaratıyor. Evlerin damlarına ve geniş arazilere serilen erikler köyü rengarenk bir tabloya dönüştürürken, elde edilen lezzet Azerbaycan’dan Japonya’ya kadar ulaşıyor.

#3
Foto - Sadece 335 nüfuslu köy, Türkiye’nin üretim üssü oldu: 81 ilden vızır vızır geliyor, tonlarcası Japonya’ya gidiyor

1990'lı yıllarda kendi ürünleriyle başlayan bu serüven, yoğun taleple birlikte devasa bir ticarete dönüştü. Tokat, Afyonkarahisar ve Isparta gibi illerden getirilen 1500 tonun üzerindeki taze erik, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan tamamen doğal yöntemlerle güneşte kurutuluyor. Yaklaşık 500 ton kuru erik elde edilen bu süreç, bölge ekonomisine yılda yarım milyar liraya yakın katkı sağlarken, dışarıdan gelen yüzlerce mevsimlik işçiye de ekmek kapısı oluyor.

#4
Foto - Sadece 335 nüfuslu köy, Türkiye’nin üretim üssü oldu: 81 ilden vızır vızır geliyor, tonlarcası Japonya’ya gidiyor

Ürünlerin markalaşması ve pazarlanmasında Kapadokya Yöresi Kadın Kooperatifleri Birliği kritik bir rol üstleniyor. Üretimi endüstriyel boyuta taşımak ve ihracat ağını genişletmek için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

#5
Foto - Sadece 335 nüfuslu köy, Türkiye’nin üretim üssü oldu: 81 ilden vızır vızır geliyor, tonlarcası Japonya’ya gidiyor

Kapadokya Yöresi Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı İnci Mine Özkan, "Burada öncelikle hedefimiz erik ihracatı. Geçen yıl Azerbaycan ve Japonya'ya giden eriklerimiz için bu yıl Balkan ülkeleri ve Avrupa yolunu açmayı hedefledik. Hedefimiz, yaptığımız işlerin hepsini dünyaya tanıtmak. Kuru erik ihracatını markalaştırarak ilerletmek istiyoruz. Bu anlamda görünürlük açısından erik suyu ve erikli türev ürünler üretmeye çalışıyoruz” dedi.

#6
Foto - Sadece 335 nüfuslu köy, Türkiye’nin üretim üssü oldu: 81 ilden vızır vızır geliyor, tonlarcası Japonya’ya gidiyor

Eriğe ait ürünlerin hepsinin marka patent çalışmasını yaparak Bahçeli köyünün tanınırlığını artırmak istiyoruz diyen Özkan, “Valilikle koordineli olarak, köy merkezinde kurutma ve paketleme tesisi kurmak üzere 15,5 milyon liralık bir proje yazıldı. Eğer bu olursa hanımların şu anda yaptığı işlerin hepsini endüstriyel bir şekilde ilerletecek kısa vade içinde bir projemiz var” açıklamasında bulundu.

#7
Foto - Sadece 335 nüfuslu köy, Türkiye’nin üretim üssü oldu: 81 ilden vızır vızır geliyor, tonlarcası Japonya’ya gidiyor

İşin üretim ve istihdam boyutuna değinen Bahçeli köyü muhtarı Kadir Korkmaz ise, “Güneşte gün kurusu olarak kurutuyoruz. Aşağı yukarı 4-5 günde kuruma oluyor, paketleyip tüccarlarımıza veriyoruz. Daha çok Tokat, Afyonkarahisar, Isparta'dan tedarik ediyoruz. Şu an köyümüze 1500 ton üzerinde yaş olaraktan geliyor, kurutulmuş eriğimiz ise 500 ton oluyor. Köy dışından 250-300 kişi işçi olarak bundan faydalanıyor. Yıllık ekonomiye yaklaşık 500 milyon lira katkımız var. Projelerle bu işi büyüteceğiz” diye konuştu.

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