Sadece 335 nüfuslu köy, Türkiye’nin üretim üssü oldu: 81 ilden vızır vızır geliyor, tonlarcası Japonya’ya gidiyor
Nevşehir’in sadece 335 nüfuslu Bahçeli köyü, Türkiye’nin dört bir yanından getirilen taze erikleri geleneksel yöntemlerle kurutarak yılda 500 tonluk devasa bir ihracat üssüne dönüştü. Tamamen doğal yollarla hazırlanan bu eşsiz lezzetler Azerbaycan'dan Japonya'ya kadar alıcı bulurken, bölge ekonomisine yılda yarım milyar lira katkı sağlıyor. Kapadokya Yöresi Kadın Kooperatifleri Birliği'nin öncülüğünde yürütülen 15,5 milyon liralık yeni tesis projeleriyle birlikte, bu olağanüstü üretim zincirinin daha da büyütülmesi hedefleniyor.