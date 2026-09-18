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Evinin balkonunda resmen para basmaya başladı: Yılda tam 2 ton üretiyor, siparişlere yetişemiyor

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Evinin balkonunda resmen para basmaya başladı: Yılda tam 2 ton üretiyor, siparişlere yetişemiyor

Denizli'de eşinin vefatının ardından çocuklarına ve torunlarına destek olmak için evinin balkonunda biber kurutma işine başlayan 60 yaşındaki Aynur Peksöz, kısa sürede yıllık 2 tonluk üretim kapasitesine ulaştı. Coğrafi işaretli Kale biberlerini ipe dizerek özenle hazırlayan ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Peksöz'ün evi, çevrede dikkat çeken görüntüsüyle "Biberli ev" olarak anılmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan videolarıyla milyonlara ulaşan bu ilham verici girişim, azmiyle ayakları üzerinde duran bir kadının başarı öyküsü olarak büyük ilgi görüyor.

#1
Foto - Evinin balkonunda resmen para basmaya başladı: Yılda tam 2 ton üretiyor, siparişlere yetişemiyor

Eşini kaybettikten sonra çocuklarına ve torunlarına destek olmak için üretime başlayan Aynur Peksöz, evinin balkonunu gelir kapısına çevirdi. Küçük çapta başlayan işini büyüten girişimci, yılda yaklaşık 2 tonluk üretime ulaştı. Denizli’de 60 yaşındaki Aynur Peksöz, evinin balkonunu adeta küçük bir üretim alanına dönüştürdü. Yaklaşık 8 yıl önce eşini kaybeden Peksöz, çocuklarına ve torunlarına destek olmak için başladığı biber kurutma işinde yıllık 2 tonluk üretim kapasitesine ulaştı.

#2
Foto - Evinin balkonunda resmen para basmaya başladı: Yılda tam 2 ton üretiyor, siparişlere yetişemiyor

Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi’nde yaşayan üç çocuk annesi Peksöz, eşinin vefatının ardından hem çocuklarının eğitim giderlerine hem de ev kirasına katkı sağlamak için çalışmaya başladı. Yakınlarının tavsiyesiyle balkonunda biber kurutup satmaya başlayan Peksöz, ilk dönemlerde birkaç çuvalla sürdürdüğü üretimini zamanla büyüttü. Oğlunun balkonuna kurduğu özel düzenek sayesinde daha fazla biber kurutmaya başlayan Peksöz, bugün yaklaşık 2 ton coğrafi işaretli Kale biberini işleyerek başta Denizli olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerine gönderiyor.

#3
Foto - Evinin balkonunda resmen para basmaya başladı: Yılda tam 2 ton üretiyor, siparişlere yetişemiyor

Balkona asılan yeşil ve sarı biberler, Peksöz’ün evini çevrede dikkat çeken bir noktaya dönüştürdü. Apartman sakinleri ve yoldan geçenlerin fotoğraf ve videolarını çektiği ev, çevrede "Biberli ev" olarak anılmaya başladı. Üretime nasıl başladığını anlatan Peksöz, "Ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Oturup ağlamaktansa çalışıp para kazanmak daha güzel oldu. Ben bu işi 8 senedir yapıyorum. Önce 3 çuval, 5 çuvalla başladım, 'kendim yiyeceğim' diye. Sonra baktım satılıyor. Ondan sonra 500 kilogram, 1 ton derken şu anda 2 ton biber kurutuyorum. Çünkü 3 tane kız torunum var. Onlar okuyorlar, onlara destek olmak zorundayım" dedi.

#4
Foto - Evinin balkonunda resmen para basmaya başladı: Yılda tam 2 ton üretiyor, siparişlere yetişemiyor

Peksöz, yalnızca biber kurutmakla kalmadığını, erişte, salça ve tarhana da hazırladığını belirtti. Bahçelerden kendisine ulaştırılan biberleri tek tek ipe dizerek balkonunda kurutan Peksöz, ürünlerin yaklaşık bir ay içerisinde hazır hale geldiğini söyledi. Üretimin hem ev ihtiyacını karşılamasına hem de gelir elde etmesine katkı sağladığını belirten Peksöz, "Hem kışlığımı hazırlıyorum hem ticaret. Elime para geçiyor, gelir oluyor" ifadelerini kullandı.

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