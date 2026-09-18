Evinin balkonunda resmen para basmaya başladı: Yılda tam 2 ton üretiyor, siparişlere yetişemiyor

Balkona asılan yeşil ve sarı biberler, Peksöz’ün evini çevrede dikkat çeken bir noktaya dönüştürdü. Apartman sakinleri ve yoldan geçenlerin fotoğraf ve videolarını çektiği ev, çevrede "Biberli ev" olarak anılmaya başladı. Üretime nasıl başladığını anlatan Peksöz, "Ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Oturup ağlamaktansa çalışıp para kazanmak daha güzel oldu. Ben bu işi 8 senedir yapıyorum. Önce 3 çuval, 5 çuvalla başladım, 'kendim yiyeceğim' diye. Sonra baktım satılıyor. Ondan sonra 500 kilogram, 1 ton derken şu anda 2 ton biber kurutuyorum. Çünkü 3 tane kız torunum var. Onlar okuyorlar, onlara destek olmak zorundayım" dedi.