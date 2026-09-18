Evinin balkonunda resmen para basmaya başladı: Yılda tam 2 ton üretiyor, siparişlere yetişemiyor
Denizli'de eşinin vefatının ardından çocuklarına ve torunlarına destek olmak için evinin balkonunda biber kurutma işine başlayan 60 yaşındaki Aynur Peksöz, kısa sürede yıllık 2 tonluk üretim kapasitesine ulaştı. Coğrafi işaretli Kale biberlerini ipe dizerek özenle hazırlayan ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Peksöz'ün evi, çevrede dikkat çeken görüntüsüyle "Biberli ev" olarak anılmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan videolarıyla milyonlara ulaşan bu ilham verici girişim, azmiyle ayakları üzerinde duran bir kadının başarı öyküsü olarak büyük ilgi görüyor.