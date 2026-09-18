ABD'den, İran'ın kripto parasına yaptırım kararı
ABD Hazine Bakanlığı, kripto para borsası BitBank’in, daha önce ABD tarafından kara listeye alınan İranlı iş insanı ve finansçı Babak Zancani’nin kontrolünde olduğunu öne sürdü.
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ABD Hazine Bakanlığı, kripto para borsası BitBank’in, daha önce ABD tarafından kara listeye alınan İranlı iş insanı ve finansçı Babak Zancani’nin kontrolünde olduğunu öne sürdü.
Amerika Birleşik Devletleri, İran merkezli kripto para borsası BitBank'a yaptırımlar uyguladı.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yapı, ülkenin en zengin kişilerinden biri olarak kabul edilen önde gelen İranlı iş adamı ve finansçı Babak Zancani tarafından kontrol ediliyor. Zancani daha önce ABD tarafından kara listeye alınmıştı. ABD yetkililerinin verdiği bilgilere göre, BitBank platformunun geliştiricisi Pishtaz Simorgh Elektronik Ticaret Şirketi ve Zancani'nin Dot One şirketinden üç iş ortağına da kısıtlamalar getiriliyor.
Pratikte, ABD hükümetinin bu eylemleri, söz konusu kişi ve şirketlerin varlıklarının, ABD yargı yetki alanında bulunmaları halinde dondurulacağı anlamına geliyor. Ayrıca, ABD vatandaşlarının ilgili kişilerle herhangi bir ticari işlem yapmaları yasaklandı ve kara listedeki kişilerin ABD'ye girişleri engellenecek.
ABD, Ocak 2026'da Zancani'ye kısıtlamalar getirdi. Washington, şirketlerinin İran'a karşı Batı yaptırımlarının ihlalini kolaylaştırdığını iddia ediyor. Dahası, ABD yetkilileri Zancani ve şirketlerinin İslam Devrim Muhafızları Kolordusu'na destek sağladığına inanıyor.
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