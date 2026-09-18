  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
On yıllardır görüşmeyen ülkelerin küslüğü bitti: Türkiye olmasaydı, asla başaramazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Müge Anlı’nın eşine kötü haber Sadece 335 nüfuslu köy, Türkiye’nin üretim üssü oldu: 81 ilden vızır vızır geliyor, tonlarcası Japonya’ya gidiyor Türkiye’yi sarsan hamlede tasfiye sürece belli oldu! İki dev banka harekete geçiyor ABD'den, İran'ın kripto parasına yaptırım kararı Sıcak gelişme: Türk savaş gemileri ilerleyecek, savaş uçakları kalkacak, İHA'lar peş peşe havalanacak İsrailliler resmen çileden çıktı! Netanyahu’ya, çok konuşulacak Türkiye ve Erdoğan çağrısı Dünya bu Türk teknolojisini konuşuyor! AKINCI’dan ateşlenen süpersonik füze, küresel dengeleri sarstı Altın güne yükselişle başladı! Kızıldeniz’de tansiyon yükseldi! İtalya donanmayı harekete geçiriyor
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
ABD'den, İran'ın kripto parasına yaptırım kararı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'den, İran'ın kripto parasına yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, kripto para borsası BitBank’in, daha önce ABD tarafından kara listeye alınan İranlı iş insanı ve finansçı Babak Zancani’nin kontrolünde olduğunu öne sürdü.

#1
Foto - ABD'den, İran'ın kripto parasına yaptırım kararı

Amerika Birleşik Devletleri, İran merkezli kripto para borsası BitBank'a yaptırımlar uyguladı.

#2
Foto - ABD'den, İran'ın kripto parasına yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yapı, ülkenin en zengin kişilerinden biri olarak kabul edilen önde gelen İranlı iş adamı ve finansçı Babak Zancani tarafından kontrol ediliyor. Zancani daha önce ABD tarafından kara listeye alınmıştı. ABD yetkililerinin verdiği bilgilere göre, BitBank platformunun geliştiricisi Pishtaz Simorgh Elektronik Ticaret Şirketi ve Zancani'nin Dot One şirketinden üç iş ortağına da kısıtlamalar getiriliyor.

#3
Foto - ABD'den, İran'ın kripto parasına yaptırım kararı

Pratikte, ABD hükümetinin bu eylemleri, söz konusu kişi ve şirketlerin varlıklarının, ABD yargı yetki alanında bulunmaları halinde dondurulacağı anlamına geliyor. Ayrıca, ABD vatandaşlarının ilgili kişilerle herhangi bir ticari işlem yapmaları yasaklandı ve kara listedeki kişilerin ABD'ye girişleri engellenecek.

#4
Foto - ABD'den, İran'ın kripto parasına yaptırım kararı

ABD, Ocak 2026'da Zancani'ye kısıtlamalar getirdi. Washington, şirketlerinin İran'a karşı Batı yaptırımlarının ihlalini kolaylaştırdığını iddia ediyor. Dahası, ABD yetkilileri Zancani ve şirketlerinin İslam Devrim Muhafızları Kolordusu'na destek sağladığına inanıyor.

#5
Foto - ABD'den, İran'ın kripto parasına yaptırım kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yemen’den Türkiye’ye açık tehdit: "Karşımıza çıkarsa hedefimiz olur"
Gündem

Yemen’den Türkiye’ye açık tehdit: “Karşımıza çıkarsa hedefimiz olur”

Yemen’de Husilerin Savunma Bakanlığı Danışmanı Tuğgeneral Abid el-Thawr, Türkiye’nin Suudi Arabistan’la geliştirdiği savunma iş birliğini he..
Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak
Gündem

Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak

Türk Hava Yolları (THY) ile Çin’in bayrak taşıyıcı hava yolu markası Air China arasında yapılan anlaşma büyütüldü. 6 yeni destinasyon devrey..
ABD'li Craig Burns yemek aşkına Sinop'a yerleşti! Sosyal medya ise "Casusluk mu, lezzet peşinde mi?" ikilemine girdi!
Gündem

ABD'li Craig Burns yemek aşkına Sinop'a yerleşti! Sosyal medya ise "Casusluk mu, lezzet peşinde mi?" ikilemine girdi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Craig Burns adlı yabancı uyruklu şahsın Türk mutfağına olan tutkusu nedeniyle Sinop’a yerleşmesi sos..
Avrupa ülkesinden Türkiye itirafı: Örnek alıyoruz
Dünya

Avrupa ülkesinden Türkiye itirafı: Örnek alıyoruz

Avrupa ülkesi Polonya'dan Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi. Polonya Başbakan Yardımcısı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz savunma sa..
Rusya şimdi de Türkiye'nin denizin altındaki hazinesine göz dikti: Görüşmeler başladı
Ekonomi

Rusya şimdi de Türkiye'nin denizin altındaki hazinesine göz dikti: Görüşmeler başladı

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya birçok gıda tedarikini Türkiye'den yapıyor. Moskova şimdi de Türkiye'nin deniz altındaki zenginliği kon..
İspanya'dan savunma hamlesi! 300 kilometre menzilli o silah ilk kez görüntülendi!
Dünya

İspanya'dan savunma hamlesi! 300 kilometre menzilli o silah ilk kez görüntülendi!

İspanyol savunma sanayiinin öncü firması Indra, ülkede düzenlenen Unvex fuarında askeri dengeleri sarsacak yeni projelerini kamuoyuna duyurd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23