ABD'den, İran'ın kripto parasına yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yapı, ülkenin en zengin kişilerinden biri olarak kabul edilen önde gelen İranlı iş adamı ve finansçı Babak Zancani tarafından kontrol ediliyor. Zancani daha önce ABD tarafından kara listeye alınmıştı. ABD yetkililerinin verdiği bilgilere göre, BitBank platformunun geliştiricisi Pishtaz Simorgh Elektronik Ticaret Şirketi ve Zancani'nin Dot One şirketinden üç iş ortağına da kısıtlamalar getiriliyor.