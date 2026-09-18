Sadece Türkiye’de üretiliyor, kilosu 2 bin liraya satılıyor: Yerin 36 metre altında yetişip tüm dünyayı peşinde koşturuyor

Dünyanın en kaliteli peyniri olarak da bilinen Divle obruk peynirini tüm peynirlerden ayıran en temel fark, saklandığı 250 metre uzunluğundaki mağaranın sahip olduğu benzersiz flora. Hiçbir fenni yem kullanılmadan beslenen hayvanların sütüyle hazırlanan tulumlar, mağaraya ilk girdiğinde bembeyaz bir renge sahip oluyor. Ancak içerideki mikroorganizmaların etkisiyle süreç içinde önce mavi, ardından kırmızı küfle kaplanıyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen bu biyolojik dönüşüm, peynire eşsiz aromasını ve tescilli kırmızı rengini veriyor.