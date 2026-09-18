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Sadece Türkiye’de üretiliyor, kilosu 2 bin liraya satılıyor: Yerin 36 metre altında yetişip tüm dünyayı peşinde koşturuyor

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Sadece Türkiye’de üretiliyor, kilosu 2 bin liraya satılıyor: Yerin 36 metre altında yetişip tüm dünyayı peşinde koşturuyor

Karaman'ın Divle köyünde tamamen doğal meralarda otlayan hayvanların sütünden üretilen ve yerin 36 metre altındaki obruk mağarasında olgunlaştırılan coğrafi işaretli Divle obruk peyniri için beklenen an geldi. Mağaranın kendine has florasındaki mikroorganizmalar sayesinde bembeyaz tulumlardan tescilli kırmızı renge bürünen bu eşsiz lezzet, dünyada başka hiçbir yerde bulunmuyor. Kilosu 1.800 liraya varan fiyatına rağmen rekor talep gören 42 tonluk dev stok, mağaradan çıkarıldığı gibi sadece iki ay içinde tamamen tükeniyor.

#1
Foto - Sadece Türkiye’de üretiliyor, kilosu 2 bin liraya satılıyor: Yerin 36 metre altında yetişip tüm dünyayı peşinde koşturuyor

Yerin 36 metre altında tam 6 ay boyunca saklanan dünyanın en kaliteli peynirlerinden biri için beklenen an geldi. Bembeyaz girdiği mağaradan kıpkırmızı çıkan ve dünyada eşi benzeri bulunmayan bu coğrafi işaretli lezzet, kilosu 1.800 liraya varan fiyatına rağmen mağaradan çıkarıldıktan sonra sadece 2 ay içinde tükeniyor.

#2
Foto - Sadece Türkiye’de üretiliyor, kilosu 2 bin liraya satılıyor: Yerin 36 metre altında yetişip tüm dünyayı peşinde koşturuyor

Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünde, dünyanın en özel lezzetlerinden biri kabul edilen coğrafi işaretli Divle obruk peyniri için beklenen an geldi. Nisan ve mayıs aylarında tamamen doğal meralarda otlayan hayvanların sütünden üretilen peynirler, kadınların el emeğiyle temizlenip tulumlara basıldıktan sonra yerin 36 metre altındaki Divle Obruk Mağarası'na indirilmişti. Yaklaşık 6 aylık olgunlaşma sürecini tamamlayan 42 tonluk dev stok, sofralarla buluşmak üzere mağaradan çıkarılıyor.

#3
Foto - Sadece Türkiye’de üretiliyor, kilosu 2 bin liraya satılıyor: Yerin 36 metre altında yetişip tüm dünyayı peşinde koşturuyor

Dünyanın en kaliteli peyniri olarak da bilinen Divle obruk peynirini tüm peynirlerden ayıran en temel fark, saklandığı 250 metre uzunluğundaki mağaranın sahip olduğu benzersiz flora. Hiçbir fenni yem kullanılmadan beslenen hayvanların sütüyle hazırlanan tulumlar, mağaraya ilk girdiğinde bembeyaz bir renge sahip oluyor. Ancak içerideki mikroorganizmaların etkisiyle süreç içinde önce mavi, ardından kırmızı küfle kaplanıyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen bu biyolojik dönüşüm, peynire eşsiz aromasını ve tescilli kırmızı rengini veriyor.

#4
Foto - Sadece Türkiye’de üretiliyor, kilosu 2 bin liraya satılıyor: Yerin 36 metre altında yetişip tüm dünyayı peşinde koşturuyor

Her yıl düzenlenen geleneksel törenle mağara kapılarının açıldığını belirten Divle Köyü Muhtarı Tacettin Durna, ürüne olan yoğun ilgiyi vurguladı. Yağışların bolluğunun üretime katkı sağladığını belirten Durna, "Mağaramızın kapasitesi yaklaşık 45 ton. Bu yıl mağaramızda 42 ton peynir var. Nisan ve mayısta mağaraya giren peynirler, ekim ve kasım aylarında çıkarılıyor. Yaklaşık 5-6 aylık olgunlaşma dönemini tamamlaması gerekiyor. Her yıl mağaranın açılışını törenle yapıyoruz, sonra satışa sunuyoruz” dedi.

#5
Foto - Sadece Türkiye’de üretiliyor, kilosu 2 bin liraya satılıyor: Yerin 36 metre altında yetişip tüm dünyayı peşinde koşturuyor

Durna, peynirin kendine özgü lezzetini ve kalitesini belirleyen en önemli unsurların, doğal olarak merada otlayan hayvanların sütü ile mağaranın kendine has florası olduğunun altını çizdi.

#6
Foto - Sadece Türkiye’de üretiliyor, kilosu 2 bin liraya satılıyor: Yerin 36 metre altında yetişip tüm dünyayı peşinde koşturuyor

Durna, "Mağaradaki flora hem tuluma rengini veriyor hem lezzet katıyor. Peynirler mağaraya beyaz tulum halinde giriyor. Buradaki mikroorganizmaların etkisiyle tulumların dış yüzeyi kırmızı renge dönüşüyor. Bizi diğer ürünlerden ayıran en önemli özelliklerden biri tulumdaki bu kırmızı renk. Bu mağara haricinde dünyanın hiçbir yerinde mağaraya beyaz bırakılan peynir kırmızı çıkmaz. Tüketiciler ürünü alırken tulumun dışındaki doğal kırmızı renge dikkat etmeli” dedi.

#7
Foto - Sadece Türkiye’de üretiliyor, kilosu 2 bin liraya satılıyor: Yerin 36 metre altında yetişip tüm dünyayı peşinde koşturuyor

Mağara açılmadan yaz aylarında siparişleri almaya başladıklarını söyleyen Durna, “Talepleri yazdırıyor vatandaşlar. Mağara açıldıktan sonra 2 ay içinde peynir bitmiş olur. Orijinal Divle obruk peyniri 1200-1500 liradan satılıyor. İnternet üzerinden 1700-1800 liraya kadar çıkabiliyor" açıklamasında bulundu.

#8
Foto - Sadece Türkiye’de üretiliyor, kilosu 2 bin liraya satılıyor: Yerin 36 metre altında yetişip tüm dünyayı peşinde koşturuyor

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