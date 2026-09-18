Sadece Türkiye’de üretiliyor, kilosu 2 bin liraya satılıyor: Yerin 36 metre altında yetişip tüm dünyayı peşinde koşturuyor
Karaman'ın Divle köyünde tamamen doğal meralarda otlayan hayvanların sütünden üretilen ve yerin 36 metre altındaki obruk mağarasında olgunlaştırılan coğrafi işaretli Divle obruk peyniri için beklenen an geldi. Mağaranın kendine has florasındaki mikroorganizmalar sayesinde bembeyaz tulumlardan tescilli kırmızı renge bürünen bu eşsiz lezzet, dünyada başka hiçbir yerde bulunmuyor. Kilosu 1.800 liraya varan fiyatına rağmen rekor talep gören 42 tonluk dev stok, mağaradan çıkarıldığı gibi sadece iki ay içinde tamamen tükeniyor.