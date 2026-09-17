  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yücel Kaya Kozinoğlu dosyasındaki kritik izi yazdı: FETÖ’nün “20 havarisi” kim? LGBTİ’li eşcinsellere kucak açan karanlık odalar... Mühendislerin değil homoların hamisi Rüşvete ‘bağış’ yutturmacası! Ne algı ne kelime oyunları bitiyor Finansal İstikrar Komitesi'nden Borsa İstanbul açıklaması: Risk yok Proje parti çatırdıyor Piyasalardaki sert hareketlilik sonrası kritik zirve! Şimşek kurmaylarını topladı Rusya şimdi de Türkiye'nin denizin altındaki hazinesine göz dikti: Görüşmeler başladı NASA Ay’da keşfetti! Kolezyum’dan bile büyük Karahasanoğlu’ndan ‘LGBT destekçisi’ Akif Beki’ye sert tepki! “İlahiyatçı babasına havale etti” Halde fahiş vurgun! Denetimi duyunca köy köy gezip bakın ne yaptılar!
Dünya Suudi Arabistan üzücü haberi duyurdu
Dünya

Suudi Arabistan üzücü haberi duyurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Suudi Arabistan üzücü haberi duyurdu

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada "Yemen’deki İran destekli Husilerin fırlattığı İHA'nın havada imhası sonucu Taif kentine düşen şarapneller nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Yemen’deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı.

İHA'nın havada imhası sonucu Taif kentine düşen şarapneller nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

 

Gelişmeyi Suudi Arabistan yaptığı açıklama ile duyurdu.

Açıklamada "Yemen’deki İran destekli Husilerin fırlattığı İHA'nın havada imhası sonucu Taif kentine düşen şarapneller nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Mekke İttifakı için kritik çıkış! Pakistan: Uygulama zamanı geldi
Mekke İttifakı için kritik çıkış! Pakistan: Uygulama zamanı geldi

Gündem

Mekke İttifakı için kritik çıkış! Pakistan: Uygulama zamanı geldi

MSB'den Mekke Anlaşması açıklaması
MSB'den Mekke Anlaşması açıklaması

Gündem

MSB'den Mekke Anlaşması açıklaması

Fuat Oktay’dan Mekke-i Mükerreme’ye saldırı girişimine tepki
Fuat Oktay’dan Mekke-i Mükerreme’ye saldırı girişimine tepki

Gündem

Fuat Oktay’dan Mekke-i Mükerreme’ye saldırı girişimine tepki

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23