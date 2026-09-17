Suudi Arabistan üzücü haberi duyurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada "Yemen’deki İran destekli Husilerin fırlattığı İHA'nın havada imhası sonucu Taif kentine düşen şarapneller nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.
Yemen’deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı.
İHA'nın havada imhası sonucu Taif kentine düşen şarapneller nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Gelişmeyi Suudi Arabistan yaptığı açıklama ile duyurdu.
Açıklamada "Yemen’deki İran destekli Husilerin fırlattığı İHA'nın havada imhası sonucu Taif kentine düşen şarapneller nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.