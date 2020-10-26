Kazakistan'ın Otrar kenti, tarihe meydan okuyan eserleriyle ilgi çekiyor

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'daki kadim Otrar kenti, tarihten kalma kalıntılarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Otrar, ülkenin güneyindeki Türkistan eyaleti merkezi Türkistan şehrinden yaklaşık 57 kilometre uzaklıkta yer alıyor.



Eskiden Farab olarak anılan Otrar, filozof Farabi’nin doğduğu, Türk imparatoru Timur’un vefat ettiği kent olarak biliniyor.



Tarihte, 13. yüzyılda Batı ile Doğu arasındaki güzergahın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Otrar 18. yüzyılda Cungarlar tarafından yapılan saldırı sonucu yıkıldı.

Eskiden Kale, Şehristan ve Rabat olmak üzere üç büyük semtten oluşan, etrafı duvarlarla çevrili Otrar, halihazırda 200 hektar alanı kapsayan Otrar Tepesi kalıntısından oluşuyor.

Şehir merkezinde yer alan Han Camisi'nin mihrap köşesi ve sütunları hala korunuyor. Bilim adamları, Otrar’ın İslamiyet'in bölgede yayılmasında kilit rol üstlendiği görüşünü paylaşıyor.

Otrar kenti, Kazakistan’ın 1991’de bağımsızlığını ilan etmesiyle açık hava arkeoloji müzesine dönüştürülerek devlet korunmasına alındı.



Tarihin zengin mirasçısı Otrar’ı her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.



Otrar Devlet Arkeoloji ve Rezerv Müzesi Uzmanı Nurseyit Amze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden Kale'nin şehir merkezi olduğunu, Şehristan'da aydınlar, bilim adamları ve zengin ailelerin, Rabat'ta ise ustalar ve sıradan halkın oturduğunu anlattı.

Otrar’ın dönemin önemli güzergahlarının kesiştiği noktada yer aldığına dikkati çeken Amze, "Kentin ticari ilişkileri güçlüydü. Arkeolojik kazı çalışmalarında bölgede İran tabağı, Hint kolyesi, Çin porseleni ve diğer eşyalara rastlandı." dedi.

Amze, şehirde altın ve gümüşten madeni paraların basıldığını da aktardı.

Şehrin açık hava müzesi olarak yeniden açılmasıyla ülkenin cazibe yerlerinden biri haline geldiğini söyleyen Amze, şehrin mimarisiyle binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi eski çağlara götürdüğünü ifade etti.