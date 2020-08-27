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Aktüel Kazakistan'da anayasanın kabul edilişinin 25. yılı kutlamaları
Aktüel

Kazakistan'da anayasanın kabul edilişinin 25. yılı kutlamaları

Yeniakit Publisher
2020-08-27 19:18:22 -
Kazakistan'da anayasanın kabul edilişinin 25. yılı kutlamaları

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, anayasa metnine yeni gerçekleri yansıtan ek hukuki mekanizma ve normların eklendiğini söyledi.

Tokayev, 30 Ağustos Anayasa Günü kutlamaları kapsamında video konferans yoluyla düzenlenen "21. Yüzyılın Anayasası - Hukukun Üstünlüğü, İnsan Değeri ve Etkili Devlet" temalı uluslararası bilimsel konferansta konuştu.

Anayasanın ülkenin bağımsızlığı için sağlam yasal zemin oluşturduğunu belirten Tokayev, devletin değerlerinin insan ve onun hayatı, hukuku ve özgürlüğü olduğunu ifade etti.

Tokayev, anayasa içeriğinin zamanın gereklerine göre iyileştirilip güncellendiğini belirterek "Kazakistan, dinamik bir şekilde gelişiyor. Bu nedenle anayasa metnine yeni gerçekleri yansıtan ek hukuki mekanizma ve normlar eklenmektedir." dedi.


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