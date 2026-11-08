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Yerel Kazadan sonra yola inen yayaya kayan otomobil çarptı!
Yerel

Kazadan sonra yola inen yayaya kayan otomobil çarptı!

Yeniakit Publisher
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Kazadan sonra yola inen yayaya kayan otomobil çarptı!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 7 araçlı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı; kayan otomobilin yola inen yayaya çarptığı anlar TIR şoförünün kaydına yansıdı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişindeki Köroğlu Rampası mevkisinde 7 Kasım akşamı 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, kontrolden çıkarak kayan bir otomobilin ilk kazanın ardından yola inen bir yayaya çarptığı anlar, bir TIR şoförünün cep telefonu kaydıyla ortaya çıktı. Kazada 6 kişi yaralandı; yaralıların 5'i otomobillerde bulunuyordu, biri ise yola inen yayaydı.

Kaza, Ankara yönünde seyreden 34 ESG 659 ve 06 MD 9422 plakalı otomobillerin çarpışmasıyla başladı. Kar yağışının kayganlaştırdığı yolda arkadan gelen 34 FET 134, 41 AAE 036, 34 PD 8502 ve 34 NIV 510 plakalı otomobiller ile 44 AGM 162 plakalı TIR duramayarak kazaya karıştı.

Kayan otomobil önce yayaya, sonra bariyerlere çarptı

TIR şoförünün cep telefonuyla çektiği görüntülerde, kayan otomobil ilk kazanın ardından yola inen yayaya, ardından bariyerlere çarpıyor; sonrasında bir otomobil daha kazaya karışıyor. Yayanın çığlıkları da kayda yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı; tedavileri sürüyor.

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