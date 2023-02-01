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Yerel Kazadan kaçarken böyle kaza yaptı!
Yerel

Kazadan kaçarken böyle kaza yaptı!

Şişli'de iki aracın sıkıştırmasından kaçan hafif ticari araç sürücüsü, park halindeki otomobile ve motosiklete çarptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 15:54:00 -
Kazadan kaçarken böyle kaza yaptı!

Şişli'de iki aracın sıkıştırmasından kaçan hafif ticari araç sürücüsü, park halindeki otomobile ve motosiklete çarptı.

İstanbul Şişli'deki Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında cadde üzerinde iki aracın sıkıştırdığı hafif ticari araç sürücüsü, direksiyonu sağa kırınca park halindeki otomobile ve motosiklete çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken park halindeki otomobil takla attı.

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