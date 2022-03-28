  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kazada yaralanan sürücünün yardımına jandarma...
Yerel

Kazada yaralanan sürücünün yardımına jandarma...

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde freni boşalan kamyonetin bariyerlere çarptığı kazada yaralanan sürücü Onur Ulukaya (24), jandarma ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 17:54:00 - 2022-03-28 17:59:47
Kazada yaralanan sürücünün yardımına jandarma...

Kastamonu-İnebolu kara yolunda bugün öğle saatlerinde Onur Ulukaya yönetimindeki 06 HA 4604 plakalı ev eşyası yüklü kamyonetin freni boşaldı. Ulukaya, Yenigün Tüneli'nin girişinde bulunan jandarma ekiplerini selektör yapıp, korna çalarak uyardı. Jandarma ekipleri kamyonetin önüne geçip, güzergahtaki diğer araç sürücülerini uyararak güvenliği sağladı. Taşoluk köyüne kadar gelen kamyonet, virajda bariyerlere çarptı. Kazada Ulukaya yaralandı. Onur Ulukaya, jandarma minibüsüyle İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay