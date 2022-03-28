Kazada yaralanan sürücünün yardımına jandarma...
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde freni boşalan kamyonetin bariyerlere çarptığı kazada yaralanan sürücü Onur Ulukaya (24), jandarma ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Kastamonu-İnebolu kara yolunda bugün öğle saatlerinde Onur Ulukaya yönetimindeki 06 HA 4604 plakalı ev eşyası yüklü kamyonetin freni boşaldı. Ulukaya, Yenigün Tüneli'nin girişinde bulunan jandarma ekiplerini selektör yapıp, korna çalarak uyardı. Jandarma ekipleri kamyonetin önüne geçip, güzergahtaki diğer araç sürücülerini uyararak güvenliği sağladı. Taşoluk köyüne kadar gelen kamyonet, virajda bariyerlere çarptı. Kazada Ulukaya yaralandı. Onur Ulukaya, jandarma minibüsüyle İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.