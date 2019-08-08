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Kazada yaralanan bebek kurtarılamadı

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 aylık bebek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:44
Kazada yaralanan bebek kurtarılamadı

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 aylık bebek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Adana-Konya karayolu Acıpınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin A. (32) idaresindeki 34 KS 1381 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilin tarlaya uçarak hurdaya döndüğü kazada, araçta bulunan 4 aylık Kadir Duha Arslan, M.Ö. (11), Kudret A. (35), Kadir A. (57) ve sürücü Selahattin A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu belirtilen Kadir Duha Arslan, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:44
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