  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kazada ölen ağabeyinin elini bırakmadı
Yerel

Kazada ölen ağabeyinin elini bırakmadı

Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ölen şahsın kardeşi, ağabeyinin elini tutup gözyaşı döktü.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 23:40:00 -
Kazada ölen ağabeyinin elini bırakmadı

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö. yönetimindeki 01 YT 324 plakalı otomobil, D-400 karayolundan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Buldu’ya (56) çarptı. Kazada Mustafa Buldu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Buldu'nun kardeşi, ölen ağabeyinin cesedi başında gözyaşı döküp elini biran olsun bırakmadı.

Sürücü, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Buldu’nun cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Buldu'nun yolun karşısına geçerken 15 metre ilerideki üst geçidi kullanmadığı ortaya çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23