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Aktüel Kazada hayatını kaybeden Silopi Milli Eğitim Müdürü Uysal'ın adı kütüphaneye verildi
Aktüel

Kazada hayatını kaybeden Silopi Milli Eğitim Müdürü Uysal'ın adı kütüphaneye verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:10:25 -
Kazada hayatını kaybeden Silopi Milli Eğitim Müdürü Uysal'ın adı kütüphaneye verildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal adının verildiği Z Kütüphanesi açıldı.

Silopi Gençlik Merkezi ek binasında yapılan Sait Uysal Z Kütüphanesi'nin açılışına Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Nihat Avcı, kamu kurumlarının müdürleri ve iş insanları katıldı.

Açılışta, Uysal'ın eşi Gülşen Uysal gözyaşlarına hakim olamadı.

Vali Pehlivan, hayatını kaybeden Uysal'a Allah'tan rahmet dileyerek, adının kütüphanede yaşatılacağını söyledi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Uysal, tedavi gördüğü hastanede 31 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti.


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