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Yerel Kaza yaptığına bin pişman oldu, sürücüye ceza yağdı
Yerel

Kaza yaptığına bin pişman oldu, sürücüye ceza yağdı

Yeniakit Publisher
2023-07-17 07:31:00 -
Kaza yaptığına bin pişman oldu, sürücüye ceza yağdı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen kazada otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Hacı Şakir Sokak'ta meydana geldi.

Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Kağan S. (18) yönetimindeki 16 BBM 397 plakalı motosiklet, kasisten geçerken zıplayınca sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen sürücü Tarık K. Yönetimindeki 35 SC 549 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde inceleme yapan trafik ekibi, motosikletin plakasındaki rakamlardan birine bant yapıştırarak kapatıldığını tespit etti.

Yaralanan motosikletin sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, motosikletin plakasının farklı okunmasını sağlamaktan bin 671 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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