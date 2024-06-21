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Yerel Kaza yaptı! LPG tankı patladı 4 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Kaza yaptı! LPG tankı patladı 4 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-06-21 08:38:00 -
Kaza yaptı! LPG tankı patladı 4 kişi hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarpıp, takla attı. Otomobildeki LPG tankının patlaması sonucu araçtaki 4 kişi yanarak can verirken, 3 yaşındaki çocuk ve annesi ise son anda araçtan çıkarak ölümden kurtuldu.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Ereğli ilçesi Hortu Mahallesinde yaşandı. A.Ç. (53) idaresindeki 33 BKJ 58 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Hızını alamayan araç daha sonra takla attı. Otomobilde bulunan LPG tankı ise bir süre sonda alev alıp, patladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamadan önce araçtan çıkmayı başaran S.Ç. (29) ve 3 yaşındaki oğlu E.Y.Ç. kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Ancak söndürülen araçta sürücü ile birlikte araçtaki yolcular U.Ç. (27), Z.Ç. (28) ve E.G'nin (50) yanarak öldüğü belirlendi.
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Cenazeler olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

 

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