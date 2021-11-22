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Yaşam Kaza yapan zırhlı askeri araçta yangın çıktı
Yaşam

Kaza yapan zırhlı askeri araçta yangın çıktı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen zırhlı askeri araçta yangın çıktı. Askeri personelin yara almadığı kazada araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 20:22:00 -
Kaza yapan zırhlı askeri araçta yangın çıktı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği zırhlı askeri araç devrildi. Devrilen araçta yangın çıkarken, askeri personel kazayı yara almadan atlattı.

Siirt-Şırnak karayolu eski E Tipi Kapalı Cezaevi yakınlarında meydana gelen kazada, zırhlı askeri araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan araç alev alırken, içerisinde bulunan askeri personel kendini dışarı atmayı başardı.

Askeri personel yara almadan kurtuldu

 

Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Askeri personelin yara almadan kurtulduğu kazada, araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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