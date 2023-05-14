  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kaza yapan sürücüye meydan dayağı attılar! O anlar böyle kaydedildi
Yerel

Kaza yapan sürücüye meydan dayağı attılar! O anlar böyle kaydedildi

Yeniakit Publisher
2023-05-14 16:06:00 -

Antalya’nın Serik ilçesinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle park halindeki araçlara çarpan sürücü, araçların sahipleri tarafından tekme tokat dövüldü.

Antalya’nın Serik ilçesinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle park halindeki araçlara çarpan sürücü, araçların sahipleri tarafından tekme tokat dövüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Serik ilçesi Belek turizm merkezinde meydana geldi. İsmi belirlenemeyen bir sürücü, iddiaya göre çarşı merkezinde aşırı hız nedeniyle park halindeki araçlara çarptı. Duruma öfkelenen araç sahipleri ile sürücü arasında tartışma çıktı. Öfkesi yatışmayan araç sahipleri, sürücüye tekme tokat atarak saldırdı. Olay anı cep telefonu ile kaydedilirken, etraftaki vatandaşların araya girmesi ile kavga sona erdi. Araç sahipleri sürücüden şikayetçi oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23