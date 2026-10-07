Kaza mı, ihmal mi? Su kuyusuna düşen inşaat işçisi öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika inşaatında çalışan Rasim Tezcan (36), şantiye alanında yaklaşık 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü Cadde üzerinde yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. Çalışan işçilerden Rasim Tezcan, henüz belirlenemeyen nedenle şantiye alanında ağzı açık olan yaklaşık 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Tezcan'ın düştüğünü gören işçilerin ihbarıyla şantiyeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rasim Tezcan, kurtarılamadı. Tezcan'ın çalışma arkadaşları da hastane önünde büyük üzüntü yaşandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.