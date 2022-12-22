Kaza mı ihmal mi? Acun'un programında faciadan dönüldü
Acun Ilıcalı'nın yabancı ülkelerden devşirdiği programlardan Masterchef'te yarışmacıların yemek yaptığı esnada yangın çıktı. Patlamanın da yaşandığı o anlar 'kaza mı ihmal mi?' sorularını akıllara getirdi.
Türk toplumunun ahlaki yapısını çökertmeye matuf projelere imza atan Acun Ilıcalı'nın programlarından Masterchef'te faciadan dönüldü.
Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde yarışmacıların yemek yaptığı sırada bir anda alevler yükseldi.
Yangın esnasında patlama sesi duyuldu
Tenceredeki yağın taşması sonucu oluşan alev topu, yarışmacılara ve jüri üyelerine panikletti. Tolga Şener, boyunu geçen alev karşısında neye uğradığını şaşırırken yangın sırasında duyulan patlama sesi korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.
Danilo Zanna'nın "Çıkın oradan" demesi üzerine yarışmacılar tezgâhtan uzaklaşırken ekipten gelenler yangını söndürdü.
Kaza mı ihmal mi?
Öte yandan program esnasında yaşanan yangında faciadan dönülürken, olayın 'kaza mı ihmal mi?' sorusu gündeme geldi.