  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O isimden, ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Gündeme bomba gibi düştü! Akşener bunu yapacak

CHP belediyesinde rezalette yeni perde! Rüşvete karşılık sınırsız limitli kredi kartı

Bu nasıl bir alçaklık, bu ne tür bir namussuzluk! Yook, o iş öyle değil

Hem vicdansız hem yalancı! Aytunç Erkin’den göz göre göre sahtekarlık

Borsa’da işlemleri askıya alınmıştı! Ünlü scooter kiralama firması iflas etti

Akşener’den şok itiraf! Yer yerinden oynayacak! Senin ağzın ne söylüyor böyle Meral Hanım

Ekrem İmamoğlu'na çok büyük şok! İşte bu defa hapı yuttu! Bakalım şimdi ne halt edecek

Şeyh Said, Mustafa Kemal Paşa ile görüştü mü?

AK Parti, İstanbul ve Ankara için kararını verdi! Her dediği çıkan Cem Küçük, o isimleri Türkiye’ye böyle duyurdu

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Yerel Kaza ihbarına giden itfaiye ekibi, kaza geçirdi!
Yerel

Kaza ihbarına giden itfaiye ekibi, kaza geçirdi!

Yeniakit Publisher
2023-12-21 16:46:00 -
Kaza ihbarına giden itfaiye ekibi, kaza geçirdi!

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, trafik kazası ihbarına giden itfaiye aracının kaza yapması sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, trafik kazası ihbarına giden itfaiye aracının kaza yapması sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarını değerlendirmek üzere harekete geçtiği öğrenilen Vize İtfaiye Müdürlüğü aracı, Akıncılar köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, 3 itfaiye eri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan itfaiye erleri, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alarak araç trafiğini kontrollü şekilde sağladı.

Türkler Almanya'dan sonra rotayı oraya çevirdi! Çalışmak için akın akın gidiyorlar! Aylık kazançları dudak uçuklatıyor
Türkler Almanya'dan sonra rotayı oraya çevirdi! Çalışmak için akın akın gidiyorlar! Aylık kazançları dudak uçuklatıyor

Gündem

Türkler Almanya'dan sonra rotayı oraya çevirdi! Çalışmak için akın akın gidiyorlar! Aylık kazançları dudak uçuklatıyor

'Son 10 gün, acele eden kazanacak!' İslam Memiş tarih vererek uyarıda bulundu!
'Son 10 gün, acele eden kazanacak!' İslam Memiş tarih vererek uyarıda bulundu!

Ekonomi

'Son 10 gün, acele eden kazanacak!' İslam Memiş tarih vererek uyarıda bulundu!

Sarıyer’de feci kaza! 1 ölü 2 yaralı
Sarıyer’de feci kaza! 1 ölü 2 yaralı

Gündem

Sarıyer’de feci kaza! 1 ölü 2 yaralı

İstanbul’da yöneticiydi, işi bırakıp Samsun’da bunu yapmaya başladı! Hem evini dikti hem tomarla para kazanıyor! Bakın parayı nasıl buldu! Sen ne yaptın böyle Birsen Hanım
İstanbul’da yöneticiydi, işi bırakıp Samsun’da bunu yapmaya başladı! Hem evini dikti hem tomarla para kazanıyor! Bakın parayı nasıl buldu! Sen ne yaptın böyle Birsen Hanım

Gündem

İstanbul’da yöneticiydi, işi bırakıp Samsun’da bunu yapmaya başladı! Hem evini dikti hem tomarla para kazanıyor! Bakın parayı nasıl buldu! Sen ne yaptın böyle Birsen Hanım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23