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Gündem Kaza geçiren Acun Ilıcalı'dan haber var
Gündem

Kaza geçiren Acun Ilıcalı'dan haber var

Geçtiğimiz gün kızı Banu Ilıcalı Ceyhun ile motor kazası geçiren ve kolu kırılan Acun Ilıcalı, başarılı geçen ameliyatın ardından hastaneden taburcu oldu. Koluna platin takılan Ilıcalı, kazaya karışan şoförden şikayetçi olmadı.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 15:22:00 -
Kaza geçiren Acun Ilıcalı'dan haber var

Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Acun Ilıcalı taburcu oldu

Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Kolunun kırıldığı öğrenilen ünlü yapımcı, önceki gün başarılı bir operasyon geçirdi. Kolu kırılan ve koluna ameliyatla platin takılan Ilıcalı hastaneden taburcu edildi.

Şikayetçi olmadı

Öte yandan Ilıcalı'nın sürücü Recep K.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza sonrası yaptığı testte alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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