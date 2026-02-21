Kaza çeşitlerine yenisi eklendi İETT otobüsleri durakta bile duramadı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbullu vatandaş korka korka otobüse biner hale geldi. Vatandaşın ulaşım için tek alternatif gördüğü otobüsler yanmaktan, denize uçmaktan ve kaza yapmaktan fırsat bulursa yolcu taşımaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yönetemediği İstanbul’da her gün İETT otobüsü kaza haberleri kanıksanır hale geldi.

İBB'nin kuruluşu olan İETT kaza çeşitlerine bir yenisini daha ekledi.

İBB’nin kuruluşu olan İETT kaza çeşitlerine bir yenisini daha ekledi.

Fatih'te durağa yanaşırken kaza yapan 3 İETT otobüsünde hasar oluştu. Unkapanı Atatürk Bulvarı'nda durağa yanaşan 3 İETT otobüsü çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken otobüslerde hasar meydana geldi. Otobüsler, çekici yardımıyla kaldırıldı.

1
Yorumlar

İstanbullu

İstanbullulara tavsiyem toplu taşımayı kullanmayın çünkü bakımları yapılmıyor. Allah korusun bir gün yanıp gideceğiz. Ben artık kullanmıyorum canımı çöpte mi buldum
