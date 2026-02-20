  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çin, Uygur çocuklarını asimile ediyor Cumhurbaşkanı Petro’dan eylem çağrısı Halkı sokağa döktü Somali'den Türkiye'ye kalbi şükran: Sarsılmaz kardeşlik bağları güçleniyor Suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı CHP'li belediye başkanı kalp krizi geçirdi! 10 ilde “bahis ve şike” operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı Trump'tan 'UFO' talimatı! Dünya şaşırtan çıkışı konuşuyor O ülkeden dünyaya tarihi çağrı: Barışın teminatı ve garantörü Türkiye olsun! ‘Sahada somut çözüm üretebilecek tek güç Türkiye’ Rezaletin merkezinden yine İsrail çıktı: Epstein’ın kirli haritası ifşa oldu! Sapık kadın sosyal medyadan tanıştığı erkek çocuklara cinsel istismarda bulundu!
Gündem Bunu Etiyopyalılar bile beklemiyordu... Erdoğan'ın öyle bir iyiliği dokundu ki! Tüm dünyanın dilinde
Gündem

Bunu Etiyopyalılar bile beklemiyordu... Erdoğan'ın öyle bir iyiliği dokundu ki! Tüm dünyanın dilinde

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Addis Ababa ziyareti sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Başkentin düzenli şehir yapısı ve modern mimarisi dünya genelinde geniş yankı uyandırdı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetiyle gerçekleştirilen ziyarette, Cumhurbaşkanlığı konvoyunun geçişi sırasında kaydedilen görüntüler, kısa sürede küresel çapta viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Addis Ababa'nın geniş bulvarlarını, titizlikle planlanmış caddelerini ve modern mimarisini hayranlıkla takip etti.

 

Afrika'nın yükselen yıldızı olarak görülen başkentin düzenli yerleşimi ve temizliği, "ezber bozan bir şehir" yorumlarını beraberinde getirdi.

"Neden bizim yollarımız böyle değil?" diye sordular

Görüntülerin yayılmasının ardından dünyanın dört bir yanından binlerce kullanıcı, kendi ülkelerindeki şehirleşme sorunlarını Addis Ababa üzerinden eleştirmeye başladı.

 

Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Orta Doğu'ya kadar pek çok kişi, Etiyopya'daki yol standartlarını ve trafik düzenini kendi metropolleriyle kıyasladı.

Özellikle gelişmiş ülke vatandaşlarının, "Neden bizim yollarımız bu kadar düzenli ve geniş değil" sorusunu sorması dikkat çekerken, Addis Ababa'nın kaosun uzağındaki sakin görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

 

Göz yormayan mimari

Konvoyun geçişi esnasında kadraja giren caddeler, sadece genişliğiyle değil, görsel estetiğiyle de şaşırttı. Şehrin dokusunu bozan devasa ve karmaşık tabelalardan arındırılmış, gözü yormayan sade mimari yapı sosyal medyada en çok konuşulan unsurlar arasında yer aldı.

Geniş şeritli modern bulvarları, görsel kirlilikten arındırılmış estetik mimarisi ve Avrupa standartlarını aratmayan şehircilik disipliniyle Addis Ababa, adeta düzenin ve temizliğin simgesi haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

Başkan Erdoğan'dan Tüm dünyaya net mesaj: Oynanan oyunların farkındayız
Başkan Erdoğan'dan Tüm dünyaya net mesaj: Oynanan oyunların farkındayız

Gündem

Başkan Erdoğan'dan Tüm dünyaya net mesaj: Oynanan oyunların farkındayız

Emine Erdoğan: Büyük bir memnuniyet duyduk
Emine Erdoğan: Büyük bir memnuniyet duyduk

Gündem

Emine Erdoğan: Büyük bir memnuniyet duyduk

AK Partili vekilin kanalında olay "Erdoğan" şakası! Sunucuların ikisi de ne yapacağını şaşırdı
AK Partili vekilin kanalında olay “Erdoğan” şakası! Sunucuların ikisi de ne yapacağını şaşırdı

Gündem

AK Partili vekilin kanalında olay “Erdoğan” şakası! Sunucuların ikisi de ne yapacağını şaşırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23