  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Kurum müjdeyi verdi

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi geçiren büyük ceza ödeyecek!

Ruh hastasına bak sen! Hollandalı dinazora bak sen! Yolun düşerse Türkiye’ye bekleriz…

Çileden çıksak yeridir artık! Beceriksiz UEFA! Bırak Bozkurt işaretini buna bakın önce…

Şahan Gökbakar Merih Demiral kararına ateş püskürdü: İkiyüzlü UEFA!

Metres hayatı canından ediyordu! Yine seküler yaşam biçimi yine kötü son

Almanlar iyice cozuttu! Kriz fışkırdı diye tutturdular: Çileden çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlar panzerler!

Çileden çıksak yeridir! Türkiye'ye verilmeyen Eurofighter savaş uçaklarını alacaklar

Bu CHP’ye bir şeyler oluyo! İb.elerle fazla hemhal olmaya başladı

Akit yazdı Başbağlar’a gitti! Katilin ismini zikredemedi
Yerel Kaza anı anbean kamerada! 3 araç birbirine girdi
Yerel

Kaza anı anbean kamerada! 3 araç birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2024-07-06 15:18:17 - 2024-07-06 15:18:16

Kastamonu'da 3 aracın karıştığı ve 1'i ağır, 2'si çocuk 12 kişi yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Ağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametine seyir halinde olan Erol Mut idaresindeki 34 BND 79 plakalı Toyota marka otomobil, Numan Kale yönetimindeki 18 BH 887 plakalı Honda marka otomobille, ardından Sadık Temur idaresindeki 34 TJ 4962 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, kazada yaralanan, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu Sadık Temur, Fatma Oral, Cemile Çalış, Sebahat Temur, Numan Kale, Hatice Sevindik, Ahsen Kale, Ömer Faruk Kale, İhsan Kale, Şennur Kale, Erol Mut ile Muhammet Fatih Mut yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüde, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan Erol Mut idaresindeki 34 BND 79 plakalı otomobilin Ağlı kavşağında önce Numan Kale yönetimindeki 18 BH 887 plakalı otomobile, ardından Sadık Temur idaresindeki 34 TJ 4962 plakalı otomobille çarptığı görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23