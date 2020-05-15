  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siirt'te maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Hangi 4 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak?

Korona virüsü sivrisinekle bulaşır mı?

El açması baklava nasıl yapılır? Pratik el açması baklava yapılışı

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar verilecek?

Kuruluş Osman'da bomba gelişme! Geri dönüyor
için kalan
Gündem

Kayyımdan sonra muhteşem görüntü

Haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, gözaltına alındı. Siirt'e kayyım atanmasının ardından çekildiği belirtilen videoda ise, belediye binasına Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:34:00 -

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanlığı’na kayyım atandı.

İçişleri Bakanlığınca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Işık, Sarsılmaz ve Akgül, emniyete götürüldü.

Siirt'e kayyım atanmasının ardından çekildiği belirtilen videoda, belediye binasına Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı