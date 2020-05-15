Kayyımdan sonra muhteşem görüntü
Haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, gözaltına alındı. Siirt'e kayyım atanmasının ardından çekildiği belirtilen videoda ise, belediye binasına Türk bayrağı asıldığı görüldü.
İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanlığı’na kayyım atandı.
İçişleri Bakanlığınca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Işık, Sarsılmaz ve Akgül, emniyete götürüldü.
Siirt'e kayyım atanmasının ardından çekildiği belirtilen videoda, belediye binasına Türk bayrağı asıldığı görüldü.