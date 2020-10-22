KAYSO Başkanı Büyüksimitci OSB Uygulama Yönetmeliği'ndeki değişikliği olumlu buldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin sanayicileri rahatlatacağını belirtti.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle sanayi parsellerinde yapı emsali belirlenirken, çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların toplamının hesaplanacağını aktardı. Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Buna karşılık bodrum katlar, asma kat, taban alanına dahil edilmeyen kullanımlar, yangın merdiveni ile yangın güvenlik holünün 6 metrekaresi, bodrum katlarda yapılan sığınak, bacalar, şaftlar, kömürlük, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, bahçede yapılan açık otoparklar ile bodrum veya çatıda yapılan zorunlu otoparklar, mescitlerin 300 metrekaresi, galeri ve atrium boşlukları ile 6 metrekareyi geçmeyen bekçi kulübeleri emsale dahil edilmeyecek."

Yapılan değişiklikle ayrıca, OSB genel kurullarına katılacak temsilcilerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerinde görevli personel arasından da belirlenebilmesine olanak sağlandığını vurgulayan Büyüksimitci, OSB'de yer alan sanayi ve hizmet destek parselinde inşa edilecek doğal gaz basınç düşürme ve/veya ölçüm istasyonunun çevre yeşili üzerinde yapılmasına imkan tanındığını, imar mevzuatında düzenlenen değer artış payına ilişkin hükümlerin OSB'lerde uygulanmaması için istisna getirildiğini bildirdi.

Bu konudaki taleplerini daha önce gerçekleştirdikleri Oda/Borsa Başkanları İstişare Toplantısında dile getirdiklerini belirten Büyüksimitci, taleplerini hızlıca dikkate alarak kendilerini rahatlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere, bu konuda emek ve desteklerini esirgemeyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.



