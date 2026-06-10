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Spor Kayserispor’un yeni teknik direktörü belli oldu
Spor

Kayserispor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
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Kayserispor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Trendyol Süper Lig’den 1.Lig’e düşen Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Atila Gerin getirildi.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni teknik direktörü Atila Gerin oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, 58 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık anlaşma imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Atila Gerin. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Kayseri temsilcisinde kulüp menajerliği görevine de Seyit İçgül'ün getirildiği açıklandı.

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