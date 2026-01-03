  • İSTANBUL
Kayserispor'dan savunmaya takviye
Spor

Kayserispor’dan savunmaya takviye

Hüseyin Güre
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Kayserispor’dan savunmaya takviye

Kayserispor, Gaziantep FK'da forma giyen savunma oyuncusu Semih Güler'i renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir transferi bitirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK forması giyen stoper Semih Güler ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. Kayserispor’un Antalya kampına dahil olan 32 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Gaziantep ekibinde 14 maçta görev yaptı.

Semih Güler, Gaziantep FK'ya Adana Demirspor’dan transfer olmuştu.

