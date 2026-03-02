  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Şeker fabrikaları satıldı' iddialarına Türkşeker'den rekorla yanıt geldi! 936 bin ton şeker üretildi... Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu İdeal sahur öğünleri nasıl olmalı diyerek duyurdu: Uzmanından Ramazan için sağlıklı öneriler Real Madrid’de skandal olay! Görevden alındı! Mbappe'ye yanlış teşhis iddiası DSÖ’den İran açıklaması: Son derece endişe verici İşte dünyanın en güçlü 40 ordusu: Türkiye ilk 10'da! İran saldırdı! Dost Katar gündemi sarsacak kararı 'durdurduk' diyerek duyurdu İran'da gündüz geceye döndü! Çok sayıda patlama Lüks tüketime vergi ayarı! Elmas ve pırlanta artık ÖTV kapsamında
Ramazan
8
Yeniakit Publisher
İdeal sahur öğünleri nasıl olmalı diyerek duyurdu: Uzmanından Ramazan için sağlıklı öneriler
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İdeal sahur öğünleri nasıl olmalı diyerek duyurdu: Uzmanından Ramazan için sağlıklı öneriler

Sahur için uzman isimden çok çarpıcı bilgiler geldi.

#1
Foto - İdeal sahur öğünleri nasıl olmalı diyerek duyurdu: Uzmanından Ramazan için sağlıklı öneriler

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Şahin Güneşsu, Ramazan ayında oruç tutanların gün boyu enerjik kalabilmesi ve vücut dengesini koruyabilmesi için sahur öğününün mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.

#2
Foto - İdeal sahur öğünleri nasıl olmalı diyerek duyurdu: Uzmanından Ramazan için sağlıklı öneriler

Dyt. Güneşsu, sahurun kahvaltı niteliğinde planlanmasının en doğru yaklaşım olduğunu belirterek, bu öğünde uzun süre tok tutan ve susuzluk hissini artırmayan besinlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Protein açısından zengin besinlerin tokluk süresini uzattığını söyleyen Güneşsu, özellikle şu gıdaların sahur için ideal olduğunu dile getirdi.

#3
Foto - İdeal sahur öğünleri nasıl olmalı diyerek duyurdu: Uzmanından Ramazan için sağlıklı öneriler

Güneşsu, Süt, Yumurta, Az tuzlu peynir çeşitleri, Çiğ kuruyemişler ve Yulaf. Bu besinlerin hem dengeli enerji sağladığı hem de gün içinde kan şekeri dalgalanmalarını önlemeye yardımcı olduğunu kaydetti.

#4
Foto - İdeal sahur öğünleri nasıl olmalı diyerek duyurdu: Uzmanından Ramazan için sağlıklı öneriler

Sahurda haşlanmış yumurta veya az yağlı omlet tüketiminin kaliteli protein kaynağı olması nedeniyle önemli olduğuna dikkat çeken Güneşsu, fındık, ceviz ve bademin de sağlıklı yağ ve protein içerikleri sayesinde besleyici bir alternatif sunduğunu söyledi.

#5
Foto - İdeal sahur öğünleri nasıl olmalı diyerek duyurdu: Uzmanından Ramazan için sağlıklı öneriler

Domates, salatalık ve yeşilliklerin hem posa içerikleri hem de vitamin-mineral katkılarıyla sahurda mutlaka yer alması gerektiğini belirten Güneşsu, bu besinlerin sindirimi desteklediğini ve gün boyu daha dengeli bir tokluk hissi sağladığına dikkat çekti.

#6
Foto - İdeal sahur öğünleri nasıl olmalı diyerek duyurdu: Uzmanından Ramazan için sağlıklı öneriler

Tok tuttuğu düşünülse de hamur işleri, tatlılar, beyaz ekmek, pilav, makarna ve ağır et yemeklerinin sahur için uygun olmadığına hatırlatan Dyt. Hilal Şahin Güneşsu, bunun yerine; tam buğday ekmeği ile hazırlanmış sandviç veya tost, süt ya da yoğurt içine eklenen yulaf, çiğ kuruyemiş ve tarçın ilavesi gibi seçeneklerin daha dengeli bir öğün oluşturduğu belirtti.

#7
Foto - İdeal sahur öğünleri nasıl olmalı diyerek duyurdu: Uzmanından Ramazan için sağlıklı öneriler

Dyt. Güneşsu, "Sahur sonunda tüketilen kuru meyvelerin tatlı isteğini sağlıklı şekilde karşılıyor, aynı zamanda lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. Sahurda da iftarda olduğu gibi porsiyon kontrolünün ihmal edilmemesi gerekiyor. Dengeli bir sahur planının hem kilo kontrolü hem de daha rahat bir oruç sürecine destek oluyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li siyasetçiden Türkiye uyarısı: Herkes uyansın, Türkiye bir NATO üyesidir!
Dünya

ABD'li siyasetçiden Türkiye uyarısı: Herkes uyansın, Türkiye bir NATO üyesidir!

ABD’li Cumhuriyetçi siyasetçi Marjorie Taylor Greene, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Türkiye’yi hedef alan ifadelerine karşı çıktı..
Çin’den ABD’ye uydu şoku! Ortadoğu’daki tüm askeri üsler tek tek ifşa edildi
Gündem

Çin’den ABD’ye uydu şoku! Ortadoğu’daki tüm askeri üsler tek tek ifşa edildi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ve Çinli ticari uydu şirketi MizarVision, ABD’nin Ortad..
Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı
Dünya

Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı

Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail, Tahran’da hava üstünlüğünün sağlandığını ileri sürmüştü. Ancak Tahran’dan gelen son görüntülerde İran..
Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı
Gündem

Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı

Zalim ABD ve terör şebekesi İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarına dünyadan tepkiler çığ gibi büyürken, en sert duruşlardan biri Kuze..
Bağdat karıştı! Güvenlik güçlerine ateş açtı
Dünya

Bağdat karıştı! Güvenlik güçlerine ateş açtı

Bağdat’ta İran lideri Ali Hamaney’in öldürüldüğü iddiaları sonrası düzenlenen protestolarda silah sesleri yükseldi. Güvenlik güçlerine ateş ..
Yalaka ve yancı Avrupa! İran kararını açıkladılar
Dünya

Yalaka ve yancı Avrupa! İran kararını açıkladılar

Fransa, İngiltere ve Almanya’nın (E3), İran’ın insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlatma kapasitesini yok etmeye yönelik olanlar dahil İran..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23