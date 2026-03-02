  • İSTANBUL
Apartman yangınına müdahale eden polis ateş açtı!
Adana'da bir apartmanın 10'uncu katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın sırasında evde bir kişinin bulunduğunu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri apartmana girmeye çalıştı. Polis, havaya ateş açarak girişe izin vermezken itfaiye ekiplerince kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da bir apartmanın 10'uncu katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın sırasında evde bir kişinin bulunduğunu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri apartmana girmeye çalıştı. Polis, havaya ateş açarak girişe izin vermezken itfaiye ekiplerince kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir apartmanın 10'uncu katında çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Bu sırada evde bir kişinin bulunduğunu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri apartmana girmek istedi. Polis ekipleri vatandaşlara müdahale ederek binaya girişe izin vermedi. Uyarılara rağmen kalabalık grup içeri girmek isteyince polis ekipleri havaya ateş açarak vatandaşları uzaklaştırdı. Evde mahsur kalan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarılırken, kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Öte yandan, yangında mahsur kalanların kurtarılma anı dron ile görüntülendi.

