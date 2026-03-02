Onlar engel tanımıyor! Öğretmenler metrelerce karda yürüyerek okula ulaşıyor

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde kış tüm ağırlığını hissettiriyor, ancak Hacıhalit köyü Ortaokulu’nda eğitim aksamıyor. Kar kalınlığının yer yer arttığı köy yolunda öğretmenler, metrelerce karda yürüyerek öğrencilerine kavuşuyor.

Öğretmenlerin tutumu takdir topluyor

Tüm olumsuz hava şartlarına rağmen öğrencilerini yalnız bırakmayan öğretmenler, eğitimin kesintiye uğramaması için fedakârca çalışıyor. Okulda derslerin düzenli şekilde işlenmesi ve öğrencilerin motivasyonunun korunması için ekstra çaba gösteriliyor. Öğretmenlerin bu kararlı tutumu, hem veliler hem de köy halkı tarafından takdirle karşılanıyor.

Okulda görev yapan öğretmenlerden Birsen Gök, zorlu kış şartlarına rağmen görevini aksatmadan sürdüren isimler arasında yer alıyor. Karla kaplı yollarda verdiği mücadeleyle dikkat çeken Gök, öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için her gün aynı azimle okulun yolunu tutuyor.

Konuya ilişkin olarak Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı İlker Kösterelioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı ilimizin Diyadin ilçesinde ak karlar üzerinde al bayrağımızı gururla dalgalandıran Amasya Eğitim Fakültesi öğrencimiz Birsen'i yürekten tebrik ediyoruz. Vatan sevgisini her şartta yaşatan gençlerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Veliler, öğretmenlerin gösterdiği fedakârlığın çocuklarının geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtirken, öğrenciler de öğretmenlerinin her şartta yanlarında olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiriyor. Köy halkı ise eğitimin devamlılığı için verilen bu mücadelenin örnek teşkil ettiğini ifade ediyor.

Zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgede eğitim faaliyetleri kar ve soğuğa rağmen devam ediyor. Öğretmenler, geleceğin teminatı olan öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için tüm imkânları seferber ederek görevlerinin başında olmaya devam ediyor.