  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Süleyman Soylu Terörsüz Türkiye’yi anlattı: Gelecek nesillere bölünme tehdidi altında bir ülke bırakmayacağız Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı İran, katil Netanyahu'nun ofisini vurdu Türkiye’deki Amerikan üssü vuruldu mu? Beklenen açıklama geldi Son dakika! İran: Nükleer tesislerimiz vuruldu Pentagon'da İran endişesi: Kontrolden çıkabilir Sınır hattı alevlendi: İran sınırında 41 can kaybı İran savaşı Pakistan’ı karıştırdı! Çok sayıda ölü var Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli CHP'liler yine şaşırtmadı! İran'da 'beyaz' darbe çağrısı
Yaşam Onlar engel tanımıyor! Öğretmenler metrelerce karda yürüyerek okula ulaşıyor
Yaşam

Onlar engel tanımıyor! Öğretmenler metrelerce karda yürüyerek okula ulaşıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ağrı Diyadin'e bağlı Hacıhalit köyünde görev yapan öğretmenler, yoğun kar yağışına rağmen öğrencilerini yalnız bırakmıyor. Karla kaplı yolları aşan öğretmenler, her gün zorlu şartlarda okula ulaşıyor.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde kış tüm ağırlığını hissettiriyor, ancak Hacıhalit köyü Ortaokulu’nda eğitim aksamıyor. Kar kalınlığının yer yer arttığı köy yolunda öğretmenler, metrelerce karda yürüyerek öğrencilerine kavuşuyor.

 

Öğretmenlerin tutumu takdir topluyor

Tüm olumsuz hava şartlarına rağmen öğrencilerini yalnız bırakmayan öğretmenler, eğitimin kesintiye uğramaması için fedakârca çalışıyor. Okulda derslerin düzenli şekilde işlenmesi ve öğrencilerin motivasyonunun korunması için ekstra çaba gösteriliyor. Öğretmenlerin bu kararlı tutumu, hem veliler hem de köy halkı tarafından takdirle karşılanıyor.

 

Okulda görev yapan öğretmenlerden Birsen Gök, zorlu kış şartlarına rağmen görevini aksatmadan sürdüren isimler arasında yer alıyor. Karla kaplı yollarda verdiği mücadeleyle dikkat çeken Gök, öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için her gün aynı azimle okulun yolunu tutuyor.

Konuya ilişkin olarak Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı İlker Kösterelioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı ilimizin Diyadin ilçesinde ak karlar üzerinde al bayrağımızı gururla dalgalandıran Amasya Eğitim Fakültesi öğrencimiz Birsen'i yürekten tebrik ediyoruz. Vatan sevgisini her şartta yaşatan gençlerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Veliler, öğretmenlerin gösterdiği fedakârlığın çocuklarının geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtirken, öğrenciler de öğretmenlerinin her şartta yanlarında olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiriyor. Köy halkı ise eğitimin devamlılığı için verilen bu mücadelenin örnek teşkil ettiğini ifade ediyor.

 

Zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgede eğitim faaliyetleri kar ve soğuğa rağmen devam ediyor. Öğretmenler, geleceğin teminatı olan öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için tüm imkânları seferber ederek görevlerinin başında olmaya devam ediyor.

Kar sevindirdi ama... Fındık bahçelerinde temkinli bekleyiş
Kar sevindirdi ama... Fındık bahçelerinde temkinli bekleyiş

Tarım

Kar sevindirdi ama... Fındık bahçelerinde temkinli bekleyiş

Kar yükü arttı, köylü seferber oldu
Kar yükü arttı, köylü seferber oldu

Yaşam

Kar yükü arttı, köylü seferber oldu

Buz tırmanışında ayı paniği! Sporcuların yanından koşarak geçti
Buz tırmanışında ayı paniği! Sporcuların yanından koşarak geçti

Yaşam

Buz tırmanışında ayı paniği! Sporcuların yanından koşarak geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu
Gündem

Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine 4 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Bölgedeki çatışmaları..
Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü
Gündem

Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü

Terör devletleri İsrail ve ABD’nin İran’ın kalbi Tahran’a yönelik gerçekleştirdiği ve adını küstahça "Aslanın Kükremesi" ismi verdikleri can..
Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı
Gündem

Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı

Zalim ABD ve terör şebekesi İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarına dünyadan tepkiler çığ gibi büyürken, en sert duruşlardan biri Kuze..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23