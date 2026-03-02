İran'ın yeni silahı özellikleriyle dikkat çekti: İsrail'i termobarik füzeyle vurdu!

Terörist kardeşler ABD ve İsrail'in ortak hava saldırısıyla İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran, misilleme olarak İsrail'e füze saldırıları başlattı. Bu saldırı, yıllardır nükleer program ve balistik füze geliştirmeleri nedeniyle tırmanan gerilimi tam bir savaşa dönüştürdü. İran Devrim Muhafızları (IRGC), Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs gibi İsrail'in önemli şehirlerini hedef alırken, İsrail de Tahran'ı bombalayarak sivilleri öldürdü. Çatışmalar, bölgedeki müttefik ülkeleri de etkileyerek Körfez Arap devletlerine sıçradı ve küresel piyasalarda petrol fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden oldu.

İRAN TERMOBARİK FÜZE FIRLATTI

Bugün (2 Mart 2026) yaşanan son olayda, İran IRGC'si İsrail'e termobarik bombalar fırlattığını duyurdu. Yayınlanan görüntülerde, Hayfa limanında büyük bir patlama meydana geldiği ve yükselen dumanların hızla etrafa yayıldığı görüldü.

İran ordusu, yeni geliştirilen silahlarla Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs'ü bombaladığını iddia ederken, İsrail askeri yetkilileri füze saldırılarını doğruladı ve sirenlerin çaldığını açıkladı. Misillemeler sonucu Tel Aviv'de birden fazla patlama sesi duyuldu.

İRAN’IN YENİ “OYUNCAĞI”

Termobarik bombalar, yakıt-hava patlayıcıları olarak da bilinir ve geleneksel patlayıcılardan daha yıkıcı özelliklere sahiptir.

Özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1) Yüksek sıcaklık üretimi (3.500°C'ye kadar çıkabilir, çevreyi yakıp kül eder);

2) Güçlü basınç dalgası oluşturma (oksijeni tüketerek vakum etkisi oluşturur, binaları ve sığınakları yok eder);

3) Geniş etki alanı (100 metreye kadar etkili olabilir, dakikalar içinde büyük hasar verir);

4) Biyolojik ve kimyasal tehditlere karşı etkinlik

5) İran'ın Fajr-5 roketlerine entegre edilen yeni savaş başlığı versiyonu, blast yarıçapını artırarak kentsel hedeflerde daha fazla yıkım sağlar.