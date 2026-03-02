  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beş büyükşehrin ulaşımında kapasitesi artıyor! Yeni projeler de yolda Hayber füzeleri vurdu: İsrail’in stratejik noktaları alevler içinde! İsrail’den flaş karar! 100 bin terörist göreve çağrıldı İran vurmaya başlayınca ABD’nin gerçek yüzünü gördüler! Suudi yetkili: ‘Amerika bizi terk etti!’ İran, ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğini hedef aldı! "Büyükelçiliğe gelmeyin" Son dakika! iSRAİL: Kara harekatını değerlendiriyoruz ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara Demokratlardan tepki Halk desteğini çekti suyu ısındı İran’ın vurduğu binada 7 İsrail generali öldü iddiası! Ümmetin dağınıklığı Siyonisti kudurttu İran'da Devir Teslim: Hamaney sonrası isim belli oldu! Üçlü konsey dönemi ve Alireza Arafi
Dünya İran'ın yeni silahı özellikleriyle dikkat çekti: İsrail'i termobarik füzeyle vurdu!
Dünya

İran'ın yeni silahı özellikleriyle dikkat çekti: İsrail'i termobarik füzeyle vurdu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran Devrim Muhafızları, terörist İsrail’e misilleme olarak termobarik füze fırlatıldığını açıkladı. 100 metrelik alanı 1 dakika içinde etkileme gücüne sahip olan termobarik füzelerin güçlü basınç oluşturarak büyük yıkıma neden olduğu biliniyor.

Terörist kardeşler ABD ve İsrail'in ortak hava saldırısıyla İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran, misilleme olarak İsrail'e füze saldırıları başlattı. Bu saldırı, yıllardır nükleer program ve balistik füze geliştirmeleri nedeniyle tırmanan gerilimi tam bir savaşa dönüştürdü. İran Devrim Muhafızları (IRGC), Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs gibi İsrail'in önemli şehirlerini hedef alırken, İsrail de Tahran'ı bombalayarak sivilleri öldürdü. Çatışmalar, bölgedeki müttefik ülkeleri de etkileyerek Körfez Arap devletlerine sıçradı ve küresel piyasalarda petrol fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden oldu.

İRAN TERMOBARİK FÜZE FIRLATTI

Bugün (2 Mart 2026) yaşanan son olayda, İran IRGC'si İsrail'e termobarik bombalar fırlattığını duyurdu. Yayınlanan görüntülerde, Hayfa limanında büyük bir patlama meydana geldiği ve yükselen dumanların hızla etrafa yayıldığı görüldü.
İran ordusu, yeni geliştirilen silahlarla Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs'ü bombaladığını iddia ederken, İsrail askeri yetkilileri füze saldırılarını doğruladı ve sirenlerin çaldığını açıkladı. Misillemeler sonucu Tel Aviv'de birden fazla patlama sesi duyuldu.

İRAN’IN YENİ “OYUNCAĞI”

Termobarik bombalar, yakıt-hava patlayıcıları olarak da bilinir ve geleneksel patlayıcılardan daha yıkıcı özelliklere sahiptir.
Özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1) Yüksek sıcaklık üretimi (3.500°C'ye kadar çıkabilir, çevreyi yakıp kül eder);
2) Güçlü basınç dalgası oluşturma (oksijeni tüketerek vakum etkisi oluşturur, binaları ve sığınakları yok eder);
3) Geniş etki alanı (100 metreye kadar etkili olabilir, dakikalar içinde büyük hasar verir);
4) Biyolojik ve kimyasal tehditlere karşı etkinlik
5) İran'ın Fajr-5 roketlerine entegre edilen yeni savaş başlığı versiyonu, blast yarıçapını artırarak kentsel hedeflerde daha fazla yıkım sağlar.

Son dakika! İran: Nükleer tesislerimiz vuruldu
Son dakika! İran: Nükleer tesislerimiz vuruldu

Gündem

Son dakika! İran: Nükleer tesislerimiz vuruldu

İran, katil Netanyahu'nun ofisini vurdu
İran, katil Netanyahu'nun ofisini vurdu

Dünya

İran, katil Netanyahu'nun ofisini vurdu

İran’dan en fazla petrol alan ülkeydi! Çin’den İran açıklaması
İran’dan en fazla petrol alan ülkeydi! Çin’den İran açıklaması

Dünya

İran’dan en fazla petrol alan ülkeydi! Çin’den İran açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ya hak

Ama ölen İsrailli yok
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu
Gündem

Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine 4 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Bölgedeki çatışmaları..
Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış
Gündem

Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın 2009’daki İran ziyareti sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Erbakan,..
İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!
Gündem

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!

İsrail sözcüleri ve önde gelen yetkilileri, İran’a yönelik saldırıyı başlattıktan sonra, “Yeni İran Türkiye’dir” dedikten sonra ABD’den bile..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23