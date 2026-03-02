  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Şeker fabrikaları satıldı' iddialarına Türkşeker'den rekorla yanıt geldi! 936 bin ton şeker üretildi... Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu İdeal sahur öğünleri nasıl olmalı diyerek duyurdu: Uzmanından Ramazan için sağlıklı öneriler Real Madrid’de skandal olay! Görevden alındı! Mbappe'ye yanlış teşhis iddiası DSÖ’den İran açıklaması: Son derece endişe verici İşte dünyanın en güçlü 40 ordusu: Türkiye ilk 10'da! İran saldırdı! Dost Katar gündemi sarsacak kararı 'durdurduk' diyerek duyurdu İran'da gündüz geceye döndü! Çok sayıda patlama Lüks tüketime vergi ayarı! Elmas ve pırlanta artık ÖTV kapsamında
Doğa
16
Yeniakit Publisher
Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu
IHA Giriş Tarihi:

Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu

Muş'ta kış mevsimi boyunca etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bin 800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

#1
Foto - Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu

Evleri kar altında kalan köylüler, küreklerle tünel açarak günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

#2
Foto - Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu

Muş'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, merkeze bağlı bin 800 rakımlı Yukarıyongalı köyünü adeta kara gömdü. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı köyde evler tamamen beyaz örtü altında kaldı.

#3
Foto - Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu

Muş'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyü, son yılların en çetin kış mevsimlerinden birini yaşıyor.

#4
Foto - Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu

Yüksek rakımı nedeniyle yoğun yağış alan köy, ilkbahar mevsimine de kar altında girdi. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı yerleşim yerinde evlerin büyük bölümü kar altında kalırken, vatandaşlar adeta seferber oldu.

#5
Foto - Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu

Köy sakinleri, kapılarını açabilmek ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için küreklerle kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

#6
Foto - Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu

Evlerinden dışarı çıkabilmek için iki kişinin yan yana geçebileceği genişlikte tüneller açan köylüler, bu şekilde ulaşımı sağlıyor.

#7
Foto - Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu

Hayvancılıkla geçim sağlanan köyde özellikle kış aylarında işlerin daha da ağırlaştığını söyleyen besicilerden Eşref Omur, günlük yaşamın adeta bir mücadeleye dönüştüğünü kaydederek, "Bizim köyde kar çok yağıyor.

#8
Foto - Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu

Hatta metrelerce kar yağıyor. Köyle ova arasındaki mesafe sadece 5 kilometre olmasına rağmen, orada hiç kar yokken burada evler adeta karın altında kaybolmuş durumda. Öyle ki yerle çatı, kardan dolayı birleşmiş durumda.

#9
Foto - Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu

İnsanlar komşularına giderken büyük zorluk yaşıyor. Ulaşım her konuda sıkıntılı. Köyde hayvancılık yapılıyor ve kışın ciddi şekilde zorlanıyoruz. Komşuya gitmek bile başlı başına bir mücadeleye dönüşmüş durumda.

#10
Foto - Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu

Sabah erkenden kalkıp adeta bir kepçe gibi kar temizliyoruz. Damların üzerini, bacaları ve kapı önünü temizleyerek güne başlıyoruz. Bu şekilde günlük işlerimizi yapmaya çalışıyoruz ama gerçekten çok zorlanıyoruz" dedi.

#11
Foto - Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu

Kar nedeniyle çatıya doğrudan karın üzerinden çıktıklarını anlatan Köylülerden Eyüp Omur, her sabah ilk iş olarak evlerinin önünü temizlediklerini belirtti.

#12
Foto - Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu

Omur, ev girişlerinin tünel görünümü aldığını, tüm hanelere bu dar koridorlardan ulaşıldığını aktararak, "Bizim köyün rakımı bin 850. Köy, ovadan sadece 5 kilometre uzaklıkta ama ovada kar yok; her yer siyah görünüyor.

#13
Foto - Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu

Burada ise iki metre kar var. Kar, yeri ve çatıyı adeta birleştirmiş durumda. Biz çatıya karın üzerinden çıkıyoruz.

#14
Foto - Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu

Her sabah kalkıp önce evimizin önünü temizliyoruz. Evlerin önü tünel gibi olmuş; bütün evlerin girişine tünellerin arasından gidiliyor. Komşulara gitmek için tünel gibi yollar açıyoruz.

#15
Foto - Evler gözükmüyor, ulaşım tünellerle sağlanıyor Koca bir köy karlar altında kayboldu

Açtığımız dar yollardan komşulara gider, ahırlara gider, hayvanların yanına ulaşırız. Burada kış çok uzun sürüyor; 5-6 ay boyunca kış şartlarıyla mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li siyasetçiden Türkiye uyarısı: Herkes uyansın, Türkiye bir NATO üyesidir!
Dünya

ABD'li siyasetçiden Türkiye uyarısı: Herkes uyansın, Türkiye bir NATO üyesidir!

ABD’li Cumhuriyetçi siyasetçi Marjorie Taylor Greene, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Türkiye’yi hedef alan ifadelerine karşı çıktı..
Çin’den ABD’ye uydu şoku! Ortadoğu’daki tüm askeri üsler tek tek ifşa edildi
Gündem

Çin’den ABD’ye uydu şoku! Ortadoğu’daki tüm askeri üsler tek tek ifşa edildi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ve Çinli ticari uydu şirketi MizarVision, ABD’nin Ortad..
Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı
Dünya

Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı

Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail, Tahran’da hava üstünlüğünün sağlandığını ileri sürmüştü. Ancak Tahran’dan gelen son görüntülerde İran..
Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı
Gündem

Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı

Zalim ABD ve terör şebekesi İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarına dünyadan tepkiler çığ gibi büyürken, en sert duruşlardan biri Kuze..
Bağdat karıştı! Güvenlik güçlerine ateş açtı
Dünya

Bağdat karıştı! Güvenlik güçlerine ateş açtı

Bağdat’ta İran lideri Ali Hamaney’in öldürüldüğü iddiaları sonrası düzenlenen protestolarda silah sesleri yükseldi. Güvenlik güçlerine ateş ..
Yalaka ve yancı Avrupa! İran kararını açıkladılar
Dünya

Yalaka ve yancı Avrupa! İran kararını açıkladılar

Fransa, İngiltere ve Almanya’nın (E3), İran’ın insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlatma kapasitesini yok etmeye yönelik olanlar dahil İran..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23