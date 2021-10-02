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Spor Kayserispor'da Mensah krizi
Spor

Kayserispor'da Mensah krizi

Süper Lig'de Trabzonspor ile kritik bir müsabakaya çıkacak olan Kayserispor'da Bernard Mensah krizi var.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 10:08:00 -
Kayserispor'da Mensah krizi

Süper Lig'in 8. Haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Bernard Mensah belirsizliği yaşanıyor. Tecrübeli futbolcunun zorlu mücadelede oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Bugün sahasında Trabzonspor 'u ağırlayacak olan Kayserispor'da sakatlıklar can sıkıyor. Sarı-Kırmızılılar’da Campanharo, Gökhan Sazdağı ve Anthony’nin sakatlıkları devam ediyor. Mensah’ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Ağrıları nedeniyle dinlendirilen yıldız futbolcunun oynayıp oynamayacağı maça yakın belli olacak. 26 yaşındaki Ganalı yıldız, ligde çıktığı 5 maçta 2gol, 3 asistlik performans göstermişti. Mensah yetişmezse, yerine Fernandes’in forma giymesi bekleniyor.

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