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Spor Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Spor

Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-06 18:15:34 -
Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, antrenörler Ömer Faruk Mahir ve Gökhan Ünal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından yapılan dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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