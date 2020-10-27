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Spor Kayserispor'da eski yönetici Tokgöz'e yeni görev
Spor

Kayserispor'da eski yönetici Tokgöz'e yeni görev

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:50:18 -
Kayserispor'da eski yönetici Tokgöz'e yeni görev

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü'nde başkan başdanışmanlığı ve basın sözcülüğü görevine eski yöneticilerden Mustafa Tokgöz getirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, daha önce yönetim kurulunda görev alan Tokgöz'ün, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı tarafından başkan başdanışmanlığı ve basın sözcülüğü görevine getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Tokgöz'ün kulüpte gönüllülük esasına göre görev yapacağı ifade edildi.

Daha önce 14 ay boyunca Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü olarak görev yapan Tokgöz, 11 Ağustos 2020'de yönetim kurulu üyeliğinden ve görevlerinden istifa etmişti.

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