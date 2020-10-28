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Spor Kayserispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
Spor

Kayserispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:46:02 -
Kayserispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, top kapma ve taktik çalışmalarının ardından tamamlandı.

Kayserispor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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