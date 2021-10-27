  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kayserispor uzatmalarda turladı!
Spor

Kayserispor uzatmalarda turladı!

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hopaspor'u uzatmalar sonunda 3-0 mağlup etti ve 4. tura yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 23:49:00 -
Kayserispor uzatmalarda turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Yukatel Kayserispor, normal süresi 0-0 biten maçta Artvin Hopaspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Kayserispor'a turu getiren golleri, 106. dakikada Yakup Kayış kendi kalesine, 108. dakikada Cardoso ve 116. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.

Yukatel Kayserispor'da Cardoso, 50. dakikada kazanılan penaltıdan yararlanamadı.

Kayserispor: 3 - Artvin Hopaspor: 0

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Özcan Sultanoğlu, Mehmet Akıncık

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Yasir Subaşı (Dk. 83 Nurettin Korkmaz), Hosseini (Dk. 74 Kolovetsios), Kemen, Ramazan Civelek, Cardoso, Mane, Campanharo (Dk. 90+1 Attamah), Emre Demir (Dk. 74 İbrahim Akdağ), Gökhan Sazdağı (Dk. 64 İlhan Parlak), Mustafa Pektemek

Artvin Hopaspor: Murat Özkan, Osman Kocaağa, Saffet Yazar, Ömer Yanık, Yakup Kayış, Furkan Tuşik (Dk. 73 Fatih Dalgıç), Hüseyin Öztürk (Dk. 46 Selim Dilli), Dursun Türk (Dk. 20 Mertcan Arslan), Batuhan Abdikoğlu (Dk. 46 Ufuk Ayaydın), Furkan Cinkaya (Dk. 59 Ali Say), Bilal Çebi

Goller: Dk. 106 Yakup Kayış (Kendi kalesine), Dk. 108 Cardoso, Dk. 116 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Hosseini (Yukatel Kayserispor), Dk. 60 Furkan Tuşik (Artvin Hopaspor)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küstah tehdit: 2023'te yüzde 90 oy alsa da onu oradan indireceğiz
Gündem

Küstah tehdit: 2023'te yüzde 90 oy alsa da onu oradan indireceğiz

İstanbul'da 'kendine muhabir' isimli bir Youtube kanalına röportaj veren bir kişi AK Parti iktidarına ilişkin küstah tehditler savurdu. ..
Davutoğlu bir kez daha taca çıkıyor! Erdoğan’a söylediğini Temurci’ye de söyledin mi?
Siyaset

Davutoğlu bir kez daha taca çıkıyor! Erdoğan’a söylediğini Temurci’ye de söyledin mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin iç işlerine karışarak Gezi finansörü Osman Kavala’nın serbest bırakılmasın isteyen 10 büyükelçini..
Skandal görüntüye sosyal medyada tepki yağdı! Canlı yayında başını açtırdı
Dünya

Skandal görüntüye sosyal medyada tepki yağdı! Canlı yayında başını açtırdı

Fransa'da İslam düşmanı cumhurbaşkanı aday adayı olan Eric Zemmour, sokak röportajında, gerçekte tesettürlü olmadığı öğrenilen kadına canlı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay