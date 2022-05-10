  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kayserispor, Türkiye Kupası'nda finalde!
Spor

Kayserispor, Türkiye Kupası'nda finalde!

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 22:52:00 -
Kayserispor, Türkiye Kupası'nda finalde!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 48. ve 90+6. dakikada Emrah Başsan, 59. dakikada Hosseini ve 90+1. dakikada Thiam penaltıdan kaydetti.

Trabzonspor'un golleri ise 3. dakikada penaltıdan Nwakaeme ve 82. dakikada Bakasetas'ın ayağından geldi.

Kayserispor tarih yazdı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'yi, çeyrek finalde de Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale yükselen Kayserispor bu sonucun ardından ilk maçı Trabzonspor'a 1-0 kaybetmesine rağmen toplamda 4-3'lük skorla finale yükseldi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay