Kayserispor, Türkiye Kupası'nda finalde!
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 48. ve 90+6. dakikada Emrah Başsan, 59. dakikada Hosseini ve 90+1. dakikada Thiam penaltıdan kaydetti.
Trabzonspor'un golleri ise 3. dakikada penaltıdan Nwakaeme ve 82. dakikada Bakasetas'ın ayağından geldi.
Kayserispor tarih yazdı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'yi, çeyrek finalde de Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale yükselen Kayserispor bu sonucun ardından ilk maçı Trabzonspor'a 1-0 kaybetmesine rağmen toplamda 4-3'lük skorla finale yükseldi.