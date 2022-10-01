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Spor Kayserispor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Spor

Kayserispor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 15:54:00 -
Kayserispor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada evinde Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor.
Ligde 7 hafta sonunda bordo-mavililer 13 puanla 7. sırada bulunurken, Yukatel Kayserispor ise 12 puanla 8. sırada yer alıyor.

Eksikler
Kayserispor'da Ali Karimi ile Attamah bu karşılaşmada yer alamayacak.
Trabzonspor'da Visca, Serkan Asan ve Dorukhan'ın yanı sıra ağrıları bulunan Djaniny ile tedavisi bitmeyen Bruno Peres maç kadrosunda yer almıyor.

Muhtemel 11'ler
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Campanharo, Kolovetsios, Carole, Ackah, Kemen, Bertolacci, Hayrullah, Gökhan, Gavranovic

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez

 

 


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