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Spor Kayserispor-Trabzonspor maç sonucu:
Spor

Kayserispor-Trabzonspor maç sonucu:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor sahasında lig şampiyonu Trabzonspor ile karşılaştı. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası finale kim kaldı?

Yeniakit Publisher
2022-05-10 22:47:00 -
Kayserispor-Trabzonspor maç sonucu:

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor ile Trabzonspor karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Kayserispor-Trabzonspor maç sonucu:

Yarı final rövanşına uygun heyecan seviyesi yüksek bir maç oynandı. Kayserispor son dakikalarda bulduğu golle finale yükselen taraf oldu. Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor'u 4-2 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Emrah Başaran (2), Hosseini ve Thiam kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise Nwakaeme ve Bakasetas'tan geldi.

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