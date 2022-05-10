Kayserispor-Trabzonspor maç sonucu:
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor sahasında lig şampiyonu Trabzonspor ile karşılaştı. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası finale kim kaldı?
Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor ile Trabzonspor karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Kayserispor-Trabzonspor maç sonucu:
Yarı final rövanşına uygun heyecan seviyesi yüksek bir maç oynandı. Kayserispor son dakikalarda bulduğu golle finale yükselen taraf oldu. Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor'u 4-2 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Emrah Başaran (2), Hosseini ve Thiam kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise Nwakaeme ve Bakasetas'tan geldi.