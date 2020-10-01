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Spor Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:42:32 -
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Kayserispor kafilesi, bugün Ankara'ya giderek konaklayacağı otelde kampa girecek.

Eryaman Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Ankaragücü-Kayserispor mücadelesini hakem Bahattin Şimşek yönetecek.



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