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Spor Kayserispor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Kayserispor-Karagümrük maç sonucu
Spor

Kayserispor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Kayserispor-Karagümrük maç sonucu

Kayserispor maç sonucu | Süper Lig'in 11.haftasında Kayserispor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Peki, Kayserispor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-10-31 15:30:00 -
Kayserispor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Kayserispor-Karagümrük maç sonucu

Süper Lig’in 11.haftasında Kayserispor evinde Karagümrük’ü konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Kayserispor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Kayserispor-Karagümrük maç sonucu

Maça konuk ekip hızlı başladı.

23.dakikada Bertolacci konuk ekibi öne geçirdi: 0-1

73.dakikada Kayserispor, Gavronovic ile skora denge getirdi: 1-1

Maçın sonucunu 90+3'te Thiam ila etti: 2-1

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