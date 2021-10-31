Kayserispor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Kayserispor-Karagümrük maç sonucu
Kayserispor maç sonucu | Süper Lig'in 11.haftasında Kayserispor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Peki, Kayserispor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig’in 11.haftasında Kayserispor evinde Karagümrük’ü konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Kayserispor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Kayserispor-Karagümrük maç sonucu
Maça konuk ekip hızlı başladı.
23.dakikada Bertolacci konuk ekibi öne geçirdi: 0-1
73.dakikada Kayserispor, Gavronovic ile skora denge getirdi: 1-1
Maçın sonucunu 90+3'te Thiam ila etti: 2-1