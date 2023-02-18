Kayserispor kafaya koydu! Artık büyük kavga resmen başladı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından TFF, profesyonel futbol müsabakalarını ertelemiş ve transfer dönemini 10 gün daha uzatmıştı.

Beşiktaş verilen arada Kayserispor'dan Onur Bulut'u kadrosuna katmış ve oyuncu için 1 milyon dolar ödeme yapmıştı. Sarı - kırmızılı kulüp, siyah - beyazlıların parasının geri gönderildiğini ve transferin TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşındığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Onur Bulut ile 3 yıllık mukavele imzalamıştı. DHA'ya göre; kontrat yenilenmesinin ardından Onur Bulut, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve Beşiktaş ile 3.5 yıllık anlaşmaya varmıştı.

Siyah-beyazlılar, bu transfer için Kayserispor'a 1 milyon dolar serbest kalma bedeli ödedi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, bu parayı Beşiktaş'a geri gönderdiklerini açıkladı.

TRANSFER, UÇK'YA TAŞINDI

Öte yandan sarı - kırmızılı kulüp, Onur Bulut transferinde yaşananları TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdıklarını duyurdu.