Kayseri’nin gururu İmam Hatipliler

Geçtiğimiz gün açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre Kayseri’de bulunan İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 36 öğrenci büyük bir başarıya imza atarak Tıp Fakültelerini kazandı. Kayseri’nin yüz akı İmam Hatip Liselerinden özelikle Erciyes Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi başarısıyla ilk sıraya yerleşti. Erciyes Anadolu İmam Hatip’ten 11 öğrenci tıp, 2 öğrenci diş hekimliği, 23 öğrenci mühendislik ve mimarlık, 6 öğrenci hukuk, 18 öğrencinin de farklı bölümlere yerleştiği görüldü. Şehit Mustafa Sezgin Lisesinden, 10 öğrenci tıp, 9 öğrenci diş hekimliği, 5 öğrenci mühendislik, 9 öğrenci hukuk, 3 öğrenci eczacılık, 37 öğrenci de farklı bölümlere yerleşti. Şehit Ömer Halisdemir Lisesinden 8 öğrenci tıp, 4 öğrenci diş hekimliği, 25 öğrenci mühendislik, 3 öğrenci mimarlık, 5 öğrenci hukuk 11 öğrenci de diğer bölümlere yerleşti. Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesinden, 3 tıp, 1 diş hekimliği, 5 mühendislik, 5 hukuk ve 24 de diğer bölümlere yerleşim başarısı geldi.

Ali Rıza Özderici Lisesinden 2 öğrenci tıp, 3 öğrenci diş, 6 öğrenci mühendislik, 6 öğrenci hukuk, 3 öğrenci eczacılık ve 18 öğrenci de farklı bölümlere yerleşti. Develi Ahmed İslamoğlu Lisesinden, 2 tıp, 5 mühendislik, 6 hukuk, 40 öğrenci de farklı bölümlere yerleşti. Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden 3 öğrenci diş hekimliği, 5 öğrenci mühendislik, 1 öğrenci hukuk, 1 öğrenci mimarlık, 8 öğrenci ilahiyat ve 22 öğrenci de farklı bölümlere yerleşti. Bünyan Şehit Muzaffer Can Ersoy İmam Hatip Lisesinden, 1 öğrenci eczacılık, 1 öğrenci hukuk ve 15 öğrenci de farklı bölümlere, Tacettin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden ise, 2 öğrenci hukuk, 10 öğrenci ilahiyat, 13 öğrenci de farklı bölümlere yerleşti.