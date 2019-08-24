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Kayseri’nin gözbebeği Melikgazi Teknoloji Lisesi olacak

Melikgazi İçin Referans Projeler içerisinde yer alan Melikgazi Teknoloji Ortaokulu ve Lisesi’nin inşaat alanında incelemeler yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:51
Kayseri’nin gözbebeği Melikgazi Teknoloji Lisesi olacak

Melikgazi İçin Referans Projeler içerisinde yer alan Melikgazi Teknoloji Ortaokulu ve Lisesi’nin inşaat alanında incelemeler yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bir yıl içerisinde okulun tamamlanarak eğitime kazandırılacağınınmüjdesini verdi.


Kayseri ve bölgesi için büyük bir proje olacağını ve sanayinin ihtiyacı olan nitelikli personel yetişeceğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Yapacağımız işleri yerinde bizzat görerek inceliyor, ekiplerimizle sürekli istişare ediyoruz. Bugün de Hulusi Akar Caddesi’nin hemen sağında bulunan okul inşaatımızı inceledik. Seçimlerde sözünü vermiş olduğumuz teknoloji lisesini burada hayata geçireceğiz. Bu kapsamda TUBİTAK ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölge gibi birçok kurumla işbirliği içinde Milli Eğitim Bakanlığından özel izin alarak hizmete sunacağız. İnşaat tamamlanmak üzere. Önümüzdeki yıl eğitim ve öğretim yılına okulumuzu eğitime açacağız" dedi. Okulun al yapısı ile ilgili bilgi veren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi;


"Binanın içeresinde teknolojiyle alakalı robotik, kodlama, akıl ve zekâ gibi farklı imkânlarının olduğu laboratuvarlar olacak. Önümüzdeki 6-7 ay boyunca buranın atölyelerini ve eğitim kadrosunu kuracağız.Diğer kurumlarla işbirliği içinde ortak bir mütevelli heyeti ile birlikte yönetilecek. Kayseri’nin değil Türkiye’nin gözbebeği olacak. Kayseri’nin sanayisini ve geleceğini ilgilendiren çok önemli bir proje. Teknoloji Lisesi ve Ortaokulumuz Kayseri ve bölgemiz içinde çok farklı ve fayda sağlayan bir proje olacak. Bizi çok heyecanlandıran bu projenin Hayırlı olmasını diliyorum.”


Teknolojiyle alakalı sanayinin ihtiyacı olan personelin bu okulda yetişeceğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, okulda verilen eğitimle farklı mühendislik dallarına nitelikli, liyakatli, donanımlı öğrenciler yetişeceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:51
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