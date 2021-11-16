"Kayserili Tarzan" enselendi
Kayseri'de her yere tırmandığı için Tarzan lakabıyla anılmaya başlanan hırsız yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda iş yerlerinden gıda ürünleri çalan S.Ö., marketlerde hırsızlık yapan İ.T., ikametten hırsızlık yapan F.Y., oto lastiği çalan K.K.Ç. ve ikametten hırsızlık yapan E.A. yakalandı.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda 4 ayrı ikametten para ve eşya hırsızlığı yaptığı tespit edilen A.K. de yakalandı. A.K.'nin evlere tırmanması ve camları tek hamlede açması nedeniyle "Tarzan" olarak anıldığı öğrenildi.
Olayın ardından kaçarken düşüp ayağını kıran A.K., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.