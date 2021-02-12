Kayseri'den Suriye'ye 6 tır yardım malzemesi gönderildi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardımları taşıyan tırların uğurlanması için Hunat Mahallesi'ndeki otoparkta tören düzenlendi.

İl Müftüsü Şahin Güven, burada yaptığı konuşmada, her ay sınır ötesindeki ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardım malzemeleri gönderdiklerini hatırlattı.

Bugün 6 tırı daha bölgeye yollayacaklarını anlatan Güven, şöyle konuştu:

"Türkiye Diyanet Vakfının bölgede başlattığı 'İyilik Konutları'na Kayseri'den güçlü bir destek verelim dedik. Şu an itibarıyla 400'ün üzerinde konutun parası Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesine yatırıldı. Oradaki ihtiyaç sahiplerine bu evler vakfımız aracılığıyla yapılacak. Bölge bir yandan soğuk bir yandan sellerle boğuşuyor. Yardımlarımız sürüyor. Bu gönderdiğimiz 5 tır un, bölgedeki fırınlarımızda ekmek olup insanlara ulaşacak. Türkiye'nin en önemli patates üretim yerleri olduğu için Kayseri ve Nevşehir bölgesindeki patateslerden Suriye'ye yolluyoruz. Bir kısmı mutfaklarda yemek olup ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Diğer kısımları köylerde yaşayanlara 20'şer kiloluk paketler halinde muhacir kardeşlerimizin evlerine bırakılıyor."

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık ise Kayseri'nin her zaman hayırda öncü olduğunu ve olmaya devam ettiğini dile getirdi.

İdlib kentini geçen günlerde selin vurduğunu anımsatan Açık, "10 yıldan bu yana Suriyeli kardeşlerimiz derme çatma çadırlarda yaşıyorlar, kimileri çadır bile görmedi. Bu insanlar 10 yıldır bir ev duvarına yaslanmadı. Başlarını yukarı kaldırdıklarında tavan görmediler. Müstakil bir banyoları olmadı. Türkiye'nin tüm kurumları bir yıldır enerji birlikteliği yaparak briket evler yapmaya başladı. Kayseri'ye de verdiği büyük katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." diye konuştu.

Gönderilen 3 tır un ve 1 tır patatesin Kilis Öncüpınar sınır kapısından Azez'e, 2 tır unun da Hatay Cilvegözü sınır kapısından İdlib'e götürüleceği öğrenildi.