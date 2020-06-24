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Aktüel

Kayseri'deki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 17:50:18 -
Kayseri'deki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayadibi Mahallesi'nde yaşayan N.E. ve H.E'nin ikametlerinde bulundurdukları ruhsatsız tabancaları piyasaya sürmeye çalıştıkları bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

N.E. ve H.E. "silah kaçakçılığı yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam ettirileceği belirtildi.


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